حشمتالله ریاضی، نویسنده و محقق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به تازگی 3 کتابم مجوز چاپ گرفتهاند. یکی از این کتابها «خورشید از سمنان» نام دارد که شرح افکار و اندیشههای علاءالدوله سمنانی و بررسی مسائل روزگار اوست. سمنانی از عارفان بزرگ ایران است که در قرون هفتم و هشتم هجری قمری زندگی میکرده و علاوه بر نویسندگی، شاعر نیز بوده است. این شاعر در زمان حکومت ایلخانان زندگی میکرده است.
وی افزود: «در بارگاه عقل و عشق» نام کتاب دیگری است که دارم و در آن آثار امام محمد غزالی و شیخ احمد غزالی از جمله «کیمیای سعادت» و «سوانح العشاق» را بررسی کردهام. این کتاب را نیز چندی پیش به ناشر تحویل دادم که در حال حاضر مجوز چاپ آن صادر شده است.
این محقق ادامه داد: «سیر درون» هم سومین کتابی است که مجوز گرفته و در آن به بررسی درونیات انسان پرداختهام. این کتاب درباره لایههای ژرف و عمقی شخصیت انسان است و جایگاه حق و حقیقت و مراتب وجودی انسان را معرفی میکند. در این اثر درباره چگونگی ورود و بهرهگیری از درون انسان صحبت شده است.
ریاضی گفت: هر سه کتاب مذکور توسط انتشارات علمی مجوز گرفتهاند و قرار است به همت این ناشر راهی بازار نشر شوند.
«پرتوی خورشید» کتاب تازه حشمتالله ریاضی است که طی چند روز گذشته توسط انتشارات قلم راهی بازار نشر شده است. موضوع این کتاب، شرح تعدادی از غزلیات دیوان شمس است.
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