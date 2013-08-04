درخشش خواننده ایرانی در فستیوال موسیقی اتریش

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق شیخ زاده که به تازگی آلبوم "اینک از امید" را به آهنگسازی شاهین شهبازی روانه بازار موسیقی کشور کرده است، با شرکت در فستیوال بین المللی موسیقی انطباقی به میزبانی کشور اتریش توانست مقام دوم این فستیوال را برای این آلبوم کسب کند.

در ترجمه متن تقدیرنامه اهدایی به او چنین آمده است: طبق نظر هیات داوران و کارشناسان موسیقی رتبه دوم این دوره از جشنواره به خاطر صلابت آواز، شیوه بیان، انتخاب صحیح شعر و نیز رعایت هارمونی و ریتم به صادق شیخ‌زاده خواننده برای آلبوم "اینک از امید" تقدیم می شود.

فستیوالICM هر سه سال یک بار در یکی از کشورهای اروپایی برگزار می شود و جوایز اهدایی به هنرمندان جوان کمتر از بیست و پنج سالی اختصاص دارد که آثارشان در زمینه موسیقی خصوصیت تطبیق با یک موضوع را داشته باشد. از داوران این دوره جشنواره می توان به تئودور شاپیرو، ویلیام دکور ایسلندی اشاره کرد.

آلبوم موسیقی "اینک از امید" توسط انتشارات روای آذر کیمیا روانه بازار شده است.