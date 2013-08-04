250 هزار شغل برای مددجویان کمیته امداد ایجاد شد/حمایت مالی دولت از کمیته امداد چشمگیر بود

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی شامگاه شنبه در حاشیه برگزاری جشن خودکفایی مددجویان کمیته امداد استان البرز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تاکنون دومیلیون مشاغل خرد در کشور ایجاد شده که نقش موثری در ارتقای وضعیت اشتغالزایی داشته است.

وی افزود: در این راستا دولت نهم و دهم اقدامات موثری در زمینه اشتغال داشت و موجب رشد نرخ اشتغال در تمامی بخش ها شد.

این مسئول تاکید کرد: حمایت مالی دولت از کمیته امداد برای تخصیص ردیف اشتغال در این نهاد مقدس بسیار چشمگیر بوده است و همین امر موجب رونق فعالیت های این نهاد مردمی شده است.

وی با اشاره به اینکه کمیته امداد متعلق به تمام مردم بوده است، اظهار داشت، در سالهای اخیر گامهای موثری برای توسعه و رونق فعالیت های کمیته امداد و نیز حمایت از مددجویان برداشته شده است.

بازارچه خیریه کمیته امداد و فروش صنایع دستی استانها

این وزیر دولت دهم در خصوص حمایت های خاص و پوشش بیمه ای نیز گفت: عشایر و روستاییان و شمار زیادی از مددجویان بیمه شده اند که این امر حمایتی بی سابقه بوده است.

وی با اشاره به ایجاد 250 هزار شغل در سال گذشته ، اشتغالزایی و رفع محرومیت از مددجویان را از اولویتهای کمیته امداد امام خمینی(ره) برشمرد.

وی یادآور شد: ایجاد درآمد پایدار برای رفع محررومیت است و در مجموع نباید ایجاد اشتغال باعث خروج مددجو و خانواده اش از چرخه حمایت شود.

عباسی در پایان ضمن قدردانی از خدمات کمیته امداد امام خمینی(ره) در استان البرز تاکید کرد: در روایات قرآنی تاکید زیادی برای ایجاد اشتغال شده است.