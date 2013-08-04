پایتخت مسکن مهر کشور فاقد بیمارستان تخصصی/ پرندیها چشم انتظار امکانات درمانی

به گزارش خبرنگار مهر، شهر جدید پرند در حال حاضر به عنوان پایتخت مسکن مهر کشور مطرح است و در آن هزاران واحد مسکونی افتتاح شده و یا در حال احداث است که به تبع افزایش تعداد واحدها، میزان جمعیت در این شهر نیز به طور قابل توجهی افزایش می یابد.



همزمان با آهنگ افزایش جمعیت در این شهر، ارائه خدمات در بخشهای مختلف به خصوص بخشهای آموزشی و درمانی نیز باید افزایش یابد و با تعداد افراد ساکن در شهرکها همخوانی داشته باشد.



در حال حاضر شهر جدید پرند بیش از 100 هزار نفر را در خود جای داده و در بازه های مختلف زمانی با افتتاح و بهره برداری از پروژه های چند صد واحدی مسکن مهر در این شهر، تعداد جمعیت نیز چند صد برابر می شود که این میزان افزایش جمعیت، به طور قطع نیاز به امکانات اولیه نظیر مدرسه، بیمارستان، مسجد و سالن ورزشی و ... را دارند.



وجود بیمارستان و مراکز درمانی تخصصی و فوق تخصصی از نیازهای لازم و ضروری در هر شهر و استانی است که قابل چشم پوشی نیست و نمی توان به راحتی از نبود و یا کمبود آن به راحتی گذشت.



هم اکنون شهر جدید پرند بیمارستان ندارد و تنها یک درمانگاه شبانه روزی خدمات درمانی مختلف را با کلینیک های تخصصی به شهروندان پرند ارائه می دهد و چند ساختمان پزشکان هم در مکانهایی از شهر با پزشک های عمومی، دندانپزشکی و ... خدمات درمانی می دهند.



به طور قطع این یک درمانگاه پاسخگوی نیازهای شهروندان پرندی نیست و مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی باید فکری اساسی برای تامین سرانه های درمانی و بهداشتی این شهر تازه تاسیس کنند.

جمعیت پرند با افتتاح پروژه های مسکن مهر نزدیک به 700 هزار نفر می رسد.



در این زمینه امام جمعه شهر جدید پرند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر جمعیت پرند حدود 100 هزار نفر است و به نظر می رسد با رشد فزاینده فعلی آن و ساخت و تحویل نزدیک به صد هزار واحد مسکن مهر به متقاضیان در آینده ای نزدیک جمعیت این شهر به مرز 500 هزار نفر برسد.



حجت الاسلام خدیری افزود: با توجه به افق جمعیت 700 هزار نفری، پایتخت مسکن مهر و پایتخت اداری کشور، لازم و ضروی است و باید مسئولان امر از هم اکنون به فکر ساخت مراکز درمانی و بیمارستان در نقاط دیگر شهر باشند تا جوابگوی این جمعیت باشد.



پرند تنها یک درمانگاه شبانه روزی دارد



وی ادامه داد: جمعیت پرند بصورت روزانه و همزمان با تحویل واحدهای مسکن مهر روبه افزایش بوده و این درحالی است که تنها یک درمانگاه شبانه روزی در فاز دو این شهر وجود دارد و بیمارستان از نیازهای ضروری و مورد تاکید مردم و مسئولان بوده است.



خدیری یادآور شد: طی چند روز گذشته در دیداری که با وزیر بهداشت و درمان داشتم، بر این بحث تاکید کردم تا مسئولان کشوری فکری به حال وضعیت بهداشتی و درمانی شهر جدید پرند داشته باشند.



امام جمعه پرند اضافه کرد: در دیدار با وزیر بهداشت و درمان همچنین پیشنهاد احداث یک بیمارستان 60 تخت خوابی در پرند نیز ارائه شد و وزیر بهداشت نیز قول مساعد داد تا مشکلات درمان پرند را به صورت ویژه پیگیری کند.



ساخت بیمارستان 2 سال طول می کشد



بالاخره بعد از گذشت ماه ها از واگذاری زمین جهت ساخت بیمارستان 96 تختخوابی پرند، انتظارها و حرف و حدیث ها به سر آمد و عملیات اجرایی ساخت این بیمارستان در زمینی به مساحت بیش از شش هزار و 400 متر که از سوی وزارت راه و شهرسازی به این تعاونی تحویل شده است، با کلنگ زنی در روز 28 خرداد امسال آغاز شد.



عضو هیات مدیره شرکت تعاونی خدماتی و بهداشتی درمانی ولیعصر مهر پرند نیز با بیان اینکه در کار ساخت بیمارستان از همین امروز بسیار جدی هستیم به خبرنگار مهر گفت: مدت زمان ساخت بیمارستان 2 سال به طول خواهد انجامید و در این دو سال کار ساخت و بهره برداری از بیمارستان انجام می شود.





ایرج نصیرپور، هزینه در نظرگرفته شده برای ساخت این بیمارستان را 50 میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: این هزینه شامل ساخت، تجهیز و راه اندازی بیمارستان 96 تختخوابی پرند می شود و تامین هزینه آن از محل شرکت تعاونی و واگذاری سهام به مردم است.



بیمارستان پرند قابل افزایش تا 150 تخت



نصیرپور در این خصوص با بیان اینکه توسعه بیمارستان 96 تختخوابی پرند در آینده تا 150 تخت قابل افزایش است به مهر گفت: ساخت بیمارستان در مساحت 17 هزار مترمربع به تایید وزارت بهداشت رسیده و با دو طبقه زیرزمین و پنج طبقه ساختمانی و در مجموع 7 طبقه ساخته خواهد شد.



عضو هیات مدیره شرکت تعاونی خدماتی و بهداشتی درمانی ولیعصر مهر پرند با بیان اینکه بیمارستان پرند، پاسخگوی 200 هزار نفر خواهد بود، اظهار داشت: این بیمارستان با احتساب 150 تختخواب می تواند پاسخگوی جمعیت 200 هزار نفری باشد که بعد از اتمام ساخت، مجوز راه اندازی بیمارستان توسط وزارت بهداشت داده خواهد شد.



مسئولان کشوری فکری برای جمعیت روزافزون پرند کنند



همچنین در این زمینه نماینده مردم رباط کریم در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره بر لزوم احداث بیمارستان در این شهر اظهار داشت: در حال حاضر در شهر جدید پرند مسائل بهداشتی و درمانی با مشکلات مختلفی مواجه است چون بیمارستان و مرکز تخصصی در این شهر وجود ندارد.



ابراهیم نکو افزود: یک درمانگاه به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای 100 هزار شهروند این شهر نیست و با توجه به رشد جمعیت روزافزون در این شهر به دلیل افتتاح مسکن مهر، باید فکری اساسی برای این مهم شود.



پرندیها به بیمارستان رباط کریم مراجعه می کنند



این مسئول عنوان کرد: وضعیت این شهر در آینده ای نزدیک به حالت اضطراری در می آید و مسئولان کشوری به خصوص وزارت بهداشت باید چاره ای بیاندیشند که حداقل 200 تخت بیمارستانی در این شهر وجود داشته باشد و تاحدودی مشکلات شهروندان را رفع کند.



نکو گفت: شهروندان پرند برای رفع مشکلات درمانی خود به بیمارستانهای رباط کریم مراجعه می کنند و این درحالیست که بیمارستان رباط کریم جوابگوی شهروندان شهر نیست چه برسد به اینکه از پرند نیز به این بیمارستان مراجعه کنند.



به هر روی امید می رود که مسئولان کشوری و استانی هرچه سریعتر تمهیدات لازم را برای احداث مراکز درمانی و بهداشتی مورد نیاز شهروندان شهر جدید پرند بیاندیشند چرا که در آینده ای نزدیک با افتتاح و بهره برداری از هزاران واحد مسکن مهر در این شهر، نیاز به مراکز بهداشتی و درمانی چند برابر می شود.



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گزارش از مهشید رضایی