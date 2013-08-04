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۱۳ مرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۲۹

تنها کشوری که مرگ آریل شارون را تسلیت گفت

تنها کشوری که مرگ آریل شارون را تسلیت گفت

منابع صهیونیستی اعلام کردند: امارات تنها کشوری بوده که با ارسال پیامی برای رژیم اسرائیل، مرگ آریل شارون را تسلیت گفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون رژیم صهیونیستی ، امارات متحده عربی تنها کشوری بوده است که در پی مرگ "آریل شارون" برای رژیم اشغالگر قدس، پیام تسلیت ارسال کرده است.

گوینده اخبار این شبکه با قدردانی از مقامات امارات، اظهار داشت: این اقدام امارات به معنای اهتمام این کشور به موضوع صلح اعراب و اسرائیل است.

پیش از این "حسن البرنس" معاون سابق شهردار اسکندریه مصر در صفحه فیسبوک خود نوشته بود: امارات نخستین کشوری بوده که مرگ آریل شارون معروف به قصاب را تسلیت گفته است.

وی تاکید کرده بود: دبی شهری است که یهودیان بر آن سیطره دارند و به قاچاق مواد مخدر، سلاح و پولشویی مشغول هستند.

کد مطلب 2109569

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