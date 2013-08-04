عباس عليزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: ساعت هشت و 50 دقيقه صبح دهم مرداد ماه جواني 20 ساله شيرواني كه مشغول فعاليت ساختماني با استفاده از دستگاه بالابر برقي بود، به دليل اتصال جريان برق با بدنه اين دستگاه، به شدت دچار برق گرفتگي شد.

وي اظهار داشت: در پي اين حادثه، همكاران مصدوم در حالي كه همه چيز حكايت از مرگ زودهنگام اين جوان داشت، پس از 20 دقيقه وي را با استفاده از وسيله نقليه شخصي به بيمارستان امام خميني(ره) شيروان رساندند.

به گفته مسئول اورژانس بیمارستان، مصدوم كه رضا نام داشت ساعت 9 و 10 دقیقه وارد اورژانس اين بيمارستان شد اما در معاینات اولیه هیچگونه علائم حیاتی نداشت و خط مانیتور نيز کاملا صاف بود.

علیزاده افزود: با توجه به شرایط بیمار بلافاصله تیم کد 99 که متشکل از پزشکان متخصص و پرستاران مجرب بیمارستان است پیج و عملیات CPR(احیا) آغاز شد.

وي اظهار داشت: به یاری خداوند متعال و تلاش پرستاران و پزشکان بعد از 45 دقیقه اقدامات احیا، قلب مصدوم بازگشت و برخي علايم حياتي وي نمودار شد.

به گفته عليزاده به دلیل این که تنفس بیمار برنگشته بود بیمار به بخش ICU منتقل شد و در اين بخش بعد از 24 ساعت دستگاه تنفس از بیمار جدا شد و هم اكنون نيز حال عمومی بیمار مساعد و رضايت بخش است.

وي با بیان اینکه بدترین نوع برق گرفتگی زمانی رخ می دهد که برق از یک دست وارد و از دست دیگر خارج شود، افزود: در اين مورد نيز برق گرفتگي به همين صورت روي داده بود اما با تلاش پزشكان و پرسنل بيمارستان امام خميني(ره) شيروان، اين جوان از مرگ حتمي نجات يافت.

به گزارش خبرنگار مهر، نجات جوان شيرواني از مرگ حتمي در بيمارستان امام خميني(ره) شيروان در حالي خبرساز شده كه ماه گذشته مرگ يك مادر باردار در اين بيمارستان به دليل آنچه كه كمبود امكانات پزشكي عنوان شد، بحث هاي زيادي در استان به پا كرد.

در پي آن حادثه اگر چه مسئولين علوم پزشكي خراسان شمالي مرگ مادر باردار به دليل كمبود امكانات پزشكي و يا قصور پزشكان و پرستاران را به شدت رد كرد اما در همان زمان رييس اين بيمارستان از كار بركنار و فرد جديدي جايگزين وي شد.

در واقع در پي اين حادثه بود كه بهمن جعفری؛ رئیس سابق اين بیمارستان جاي خود را به سیدرضا سید حسینی؛ پزشك متخصص داخلی و از نيروهاي بومي شيروان داد.

بیمارستان امام خمینی(ره) شیروان در حال حاضر به عنوان تنها مرکز درمانی این شهرستان 157 هزار نفری، علاوه بر پذیرش بیماران این شهرستان، تا چندی پیش به علت نبود بیمارستان در شهرستان فاروج، مراجعین زیادی نیز از این شهرستان همسایه خود داشت.

ساخت این بیمارستان از سال 53 با ظرفیت 55 تخت طراحی و آغاز شد و در سال 73 به صورت غیررسمی و در سال 74 نیز با 57 تخت بیمارستانی به صورت رسمی افتتاح شد.

در آن زمان در این بیمارستان خدمات درمانی در بخش های داخلی، اطفال، جراحی زنان، جراحی عمومی، اورژانس، زایشگاه و اتاق عمل ارائه می شد.

پس از آن در خرداد سال 76 بخش CCU این بیمارستان، در سال 81 بخش ICU، در سال 82 بخش دیالیز و در سال 85 نیز بخش NICU این بیمارستان راه اندازی شد.

همچنین در سال 81 با پیگری های مستمر، ظرفیت بیمارستان به 120 تخت افزایش یافت و در سال های بعد نیز با تلاش های دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان شیروان، بناها و ساختمان های جدیدی در این بیمارستان احداث شد و ظرفیت تخت های آن نیز به 180 تخت فعال افزایش یافت.

شهر شيروان مركز شهرستان 157 هزار نفري شیروان، دومین شهر پرجمعیت استان خراسان شمالی پس از بجنورد به شمار مي رود.