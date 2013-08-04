دکتر محمد فتحيان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تسهیلات دانشگاه علم و صنعت ویژه رتبه های برتر کنکور گفت: دانشگاه علم و صنعت ايران در کنار تسهيلات عمومی که به تمامی دانشجويان اختصاص می دهد در حد امکان، تسهيلاتی ويژه را برای دانشجويان ممتاز و استعدادهای درخشان فراهم می آورد.

وی از جمله این تسهیلات به امکان تحصيل همزمان در دو رشته کارشناسی، تسهيلات ويژه برای دانشجويان ممتاز و استعدادهای درخشان، برای ورود به مقاطع تحصيلی بالاتر (کارشناسی ارشد ودکتری) بدون شرکت در آزمون های سراسری سازمان سنجش آموزش کشور، تدارک امکانات خوابگاهی ويژه برای داوطلبانی که رتبه کشوری آنان در آزمون سراسری کمتر از 500 باشد، اشاره کرد.

معاون آموزشی دانشگاه علم و صنعت افزود: امکان تغيير رشته به هر يک از رشته های مورد علاقه برای داوطلبانی که رتبه کشوری آنان زير 300 باشد و ارايه تسهيلات ويژه برای مدت يک سال، به داوطلبانی که رتبه کشوری آنان در آزمون سراسری زير 200 باشد (اين امکان، در صورت داشتن شرايط علمی خوب، برای سال های بعد قابل تمديداست ) از جمله تسهیلات این دانشگاه ویژه رتبه برتر های کنکور سال 92 است.