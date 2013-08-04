اسامی14 هزار قبول شده رشته های دارای شرایط خاص امروز منتشر می شود

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فهرست اسامی تعداد 14 هزار و 397 معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های تحصیلی دارای شرایط خاص دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی در آزمون سراسری 92 امروز یکشنبه در سامانه سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org منتشر می شود.

وی ادامه داد: از این تعداد پذیرفته شده نهایی، 5 هزار و 286 نفر زن و 9 هزار و 111 نفر مرد هستند.

به گفته مشاور عالی سازمان سنجش، تمام معرفی شدگان لازم است به منظور شرکت در مراحل مصاحبه، معاینه همچنین سایر مراحل مختلف گزینش، بر اساس برنامه زمان بندی اعلام شده در اطلاعیه مذکور اعلام کنند.

توکلی تاکید کرد که عدم مراجعه در موعد مقرر به منزله انصراف است.