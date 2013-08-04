اعزام دانش آموزان زیارت اولی فارس به مشهد

اسماعیل عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این موضوع تصریح کرد: در این اردو فقط دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی و متوسطه حضور دارند.

وی با بیان اینکه این دانش آموزان در تاریخ 26 شهریور به مشهد اعزام می شوند ادامه داد: فقط هزینه ایاب و ذهاب با آموزش و پرورش است و از ساعت ورود به مشهد تا خروج، این دانش آموزان در اختیار خدام امام رضا(ع) و تولیت فرهنگی آستان قدس رضوی قرار می گیرند.

مدیر فرهنگی و هنری آموزش و پرورش فارس با اشاره به برگزاری اردوی علوی در لواسان خاطرنشان کرد: قبل از ماه رمضان 11 اتوبوس از دانش آموزان فارس به اردوی علوی فرستاده شدند و بعد ازماه مبارک رمضان نیز پنج اتوبوس از دانش آموزان مناطق محروم به لواسان اعزام می شوند.

عباسی مطرح کرد: در کلاسهای آموزشی که کانونهای فرهنگی تربیتی در سطح استان برگزار می کنند با هماهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) دانش آموزان مددجو نیز جذب این کلاسها می شوند.

وی ادامه داد: در تابستان امسال با همکاری موسسه مهدی موعود به 18شهرستان اعزام مبلغ خواهر و برادر داشتیم که با برگزاری کلاسهای مختلف آموزشی، فرهنگی و اخلاقی آموزشهای متنوعی را به دانش آموزان می دهند.

مدیر فرهنگی و هنری آموزش و پرورش فارس افزود: با شروع سال تحصیلی مدارسی که تنها در شیفت صبح فعال هستند در شیفت عصر به عنوان کانون فرهنگی و تربیتی آماده پذیرش دانش آموزان خواهند بود.

عباسی با اشاره به ارزیابی کانونها اظهار داشت: بعد از ماه مبارک رمضان با ارزیابی کانونهای مختلف شهرستانهای فعال تشویق می شوند.

وی اضافه کرد: هم اکنون در سطح استان 127 کانون فرهنگی، تربیتی ثابت و 441 پایگاه تابستانی زیر نظر کانونهای ثابت فعالیت می کنند.