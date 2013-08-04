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۱۳ مرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۳۳

عباسی به مهر خبر داد:

اعزام دانش آموزان زیارت اولی فارس به مشهد

اعزام دانش آموزان زیارت اولی فارس به مشهد

شیراز- خبرگزاری مهر: مدیر فرهنگی و هنری آموزش و پرورش فارس گفت: در دهه کرامت 80نفر از دانش آموزان زیارت اولی که از فعالان کانونهای فرهنگی تربیتی استان فارس هستند به اردوی مشهد مقدس اعزام می شوند.

اسماعیل عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این موضوع تصریح کرد: در این اردو فقط دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی و متوسطه حضور دارند.

وی با بیان اینکه این دانش آموزان در تاریخ 26 شهریور به مشهد اعزام می شوند ادامه داد: فقط هزینه ایاب و ذهاب با آموزش و پرورش است و از ساعت ورود به مشهد تا خروج، این دانش آموزان در اختیار خدام امام رضا(ع) و تولیت فرهنگی آستان قدس رضوی قرار می گیرند.

مدیر فرهنگی و هنری آموزش و پرورش فارس با اشاره به برگزاری اردوی علوی در لواسان خاطرنشان کرد: قبل از ماه رمضان 11 اتوبوس از دانش آموزان فارس به اردوی علوی فرستاده شدند و بعد ازماه مبارک رمضان نیز پنج اتوبوس از دانش آموزان مناطق محروم به لواسان اعزام می شوند.

عباسی مطرح کرد: در کلاسهای آموزشی که کانونهای فرهنگی تربیتی در سطح استان برگزار می کنند با هماهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) دانش آموزان مددجو نیز جذب این کلاسها می شوند.

وی ادامه داد: در تابستان امسال با همکاری موسسه مهدی موعود به 18شهرستان اعزام مبلغ خواهر و برادر داشتیم که با برگزاری کلاسهای مختلف آموزشی، فرهنگی و اخلاقی آموزشهای متنوعی را به دانش آموزان می دهند.

مدیر فرهنگی و هنری آموزش و پرورش فارس افزود: با شروع سال تحصیلی مدارسی که تنها در شیفت صبح فعال هستند در شیفت عصر به عنوان کانون فرهنگی و تربیتی  آماده پذیرش دانش آموزان خواهند بود.

عباسی با اشاره به ارزیابی کانونها اظهار داشت: بعد از ماه مبارک رمضان با ارزیابی کانونهای مختلف شهرستانهای فعال تشویق می شوند.

وی اضافه کرد: هم اکنون در سطح استان 127 کانون فرهنگی، تربیتی ثابت و 441 پایگاه تابستانی زیر نظر کانونهای ثابت فعالیت می کنند.

کد مطلب 2109600

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