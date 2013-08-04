بهزیستی وسایل درمانی را متناسب با سطح معیشتی معلولان نخاعی توزیع کند

میترا نيلي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه معلولان آسیب نخاعی از وضعیت معیشتی و اقتصادی متفاوتی برخوردارند لذا نیاز است، که متناسب با سطح زندگی آنها باید تجهیزات در اختیارشان قرار بگیرد.

وی گفت: توزیع یکسان امکانات و وسایل درمانی به معلولان ‌ضایعات نخاعی سبب شده که عده‌ای که از وضعیت اقتصادی بهتری برخوراند بدون استفاده و در انبار منازل خود نگهداری کند و برخی از افراد نیازمند به دلیل کمبود این وسایل مجبور به فروش وسایل منزل خود می‌شوند.

عضو انجمن حمایت از بیماران آسیب نخاعی استان اصفهان با اشاره به كيفيت اجناس تحويلي به اين بيماران افزود: سوندهايي كه از طرف بهزيستي به بيماران عرضه مي‌شود دارای زائده است که همین مسئله سبب خونريزي مجراي اداري در بيماران می‌شود و اين براي خانواده ها تحميل بار اضافي است.

وي ایجاد یک کلینیک درمانی خاص این دسته از بیماران در استان اصفهان را ضروری دانست و گفت: سازمان بهزیستی در این راستا با برقراری تعاملات برون سازمانی و درون سازمانی در این راستا گام بردارد.

اکثر تصادفی‌ها به دلیل جابه جایی نادرست آسیب نخاعی می‌شوند

نیلی با اشاره به اینکه بسیاری از تصادفی‌ها به دلیل نحوه حمل و عدم جابه جایی درست مصدوم به بیمارستان مبتلا به آسیب نخاعی می‌شوند، گفت: یک بیمار آسیب نخاعی که بر اثر تصادف دچار سانحه می‌شوند، در قدم اول بهتر است که اگر شرایط محیا است ترجیحا از حمل بیمار توسط عامه مردم خودداری شود تا ماموران اورژانس برسند.

وی ادامه داد: سازمان بهزیستی استان اصفهان نیروهای زیادی دارد و به راحتی می‌تواند از توان آنها برای نظارت بر کار توزیع وسایل و امکانات اهدایی این سازمان به آسیب نخاعی‌ها استفاده کند.

عضو انجمن آسیب نخاعی استان اصفهان با بیان اینکه در هیچ کجایی از دنیا برای زخم بستر از بتادین استفاده نمی‌شود و این در حالی است که همچنان در ایران این دارو را برای زخم بستر استفاده می‌شود، بیان داشت: استفاده از بتادین سبب از بین رفت بافت بدن می‌شود و تاثیری در بهبودی بیمار ندارد.

وی با بیان اینکه استفاده از گاز برای زخم عمیق مثل زخم بستر توصیه نمی‌شود، گفت: بيماران زخم بستر نياز به مراقبت ويژه دارند و بايد يك تيم كارشناسي در این ارتباط تشكيل داده و درمان زخم بستر را به صورت كميته اي بررسي كرد.

نيلي گفت: براي درمان نياز به نيروي متخصص داريم و شايد تيم مشاوره تخصصي درمان و پيشگيري در كنار هم بتوانند مشكلات اين بيماران را حل كنند.