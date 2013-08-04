نمونه قرآني در توصيف بهشتيان

خداوند متعال در سوره مبارکه الرحمن می فرماید: و هر كه از مقام قهر و كبريايي خدا بترسد او را دو باغ بهشت خواهد بود، اي جن و انس كدامين نعمت هاي خدا را تكذيب مي كنيد؟ و در آن دو بهشت انواع ميوه ها و نعمت هاست... درآن دو بهشت دو چشمه آب"تنسيم و سلسبيل"روان است... درآن دو بهشت از هر ميوه اي دو نوع است"معروف و غير معروف"... در حالي كه بهشتيان بر بسترهايي كه حريق و استبرق آستر آنهاست "در كمال عزت" تكيه زده اند و ميوه درختانش در همان تكيه گاه در دسترس آنهاست... در آن بهشت ها زنان زيباروي با حيايي است كه به چشم پر ناز جز به شوهر خود ننگرند و دست هيچ كس پيش ازآنها بدان زنان نرسيده است... آيا پاداش نيكويي و احسان جز نكويي و احسان است؟... غير ازآن دو بهشت، براي متقيان دو بهشت ديگر و جود دارد..."آن دو بهشت از كثرت و فور درختان و سايه ها"سبز سيه فام است....درآن دو بهشت"دو بهشت دوم" دو چشمه آب گوارا مي جوشد... در آن دو بهشت نيز هر گونه ميوه و خرما و انار، بسيار است... در تمام اين بهشتها نيكو زنان با حسن و جمال بسيارند... حوراني كه در سراپرده هاي خود از چشم بيگانگان مستورند... كه پيش از شوهرانتان دست هيچ كس بدان زنان نرسيده است... در حالي كه "بهشتيان با حورالعين"بر زفرف سبز و بساط زيبا تكيه زده اند.

همچنین سوره واقعه می فرماید: در قيامت شما خلايق به سه دسته مختلف مي شويد. گروهي راستان كه اصحاب يمين باشند كه چقدر حالشان در بهشت ابد نيكوست و گروهي ناراستان كه اصحاب شومي و شقاوتند كه چقدر روزگارشان در دوزخ سخت است و طايفه سوم، آنان كه در ايمان از همه پيشي جستند و در اطاعت خدا و رسول مقام تقدم يافتند. آنها به حقيقت مقربان درگاه هستند. آنها در بهشت پرنعمت جاوداني متنعّمند. آنها جمعي بسيار از امم پيشينيان هستند. و عده قليلي از متاخران يعني امت محود(ص) در آخر الزمانند.

آنان در بهشت بر سريرهاي زربفت مرّصع تكيه زنند همه با دوستان و ياران روبه روي يكديگر برآن سريرها مي نشينند. و پسراني كه حسن جوانيشان ابدي است گرد آنها به خدامت مي گردند. با كوزه هاي"بلورين" و مشروبه هاي"زرين" و جامهاي پر از شراب ناب بر آنان دور مي زنند. و نه هرگز دردسري باشد و نه سستي عقل و رنج خمار كشند و ميوه خوش ازآنچه كه برگزينند و گوشت مرغان از هر غذا كه مايل باشند و زنان سيه چشم زيبا كه در نظافت چون درّ و لوءلوء مكنون بر آنها مهياست. اين نعمت هاي الهي پاداش اعمال آن بهشتيان است.نه آنجا هيچ حرف لغو و بيهوده شنوند و نه به يكديگرخرده گيري و گناهي بر بندند و جز سلام و تحيّت و احترام،به هم نگويند و نشنوند.

و راستان و اصحاب يمين، چه خوش روزگارند اصحاب يمين. در سايه درختان سدر پرميوه بي خارو درختان پر برگ سايه دار.در سايه بلند در ختان.و در اطراف نهر آبهاي زلال. و ميوه هاي بسيار كه هيچ وقت منقطع نشوند و هيچ كس بهشتيان را از آن ميوه ها منع نكند. و فرش هاي پربها "يا زنان زيبا" كه ما آنها را دركمال حسن بيا فريده ايم. و هميشه آن زنان را با كره گردانيده ايم. زناني كه شوهر دوست و با هم هم سن و سالند. اين نعمت هاي بهشتي مخصوص اصحاب يمين است. كه جمعي از پيشينيان و جمعي از امت رسول آخر زمان هستند.