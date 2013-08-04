به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در طول دولت فعالیت دولت نهم و دهم اقدامات بزرگی در صنعت آب و برق ایران انجام شد، گفت: اما در سطح دولت انسجام رسانه‌ای مطلوبی برای اطلاع رسانی درباره این حجم گسترده کار آبی و برقی هیچگاه ایجاد نشد.



وزیر نیرو با اعلام اینکه بسیاری از مردم و شهروندان از خیل عظیم فعالیت و خدمات رسانی‌های شبانه روزی مجموع صنعت آب و برق کشور بی خبر هستند، تصریح کرد: هم اکنون در هر ثانیه به طور متوسط 40 مترمکعب آب در سطح شبکه پمپاژ می‌شود که این یک رکورد در سطح حتی بزرگترین کلانشهرهای جهان است.



این عضو کابینه دولت دهم با یادآوری اینکه مدیریت منابع آب و تامین پایدار برق فقط تهران فعالیتی نفس گیر و بسیار مشکل است، اظهار داشت: اما خانواده صنعت آب و برق کشور تاکنون در این آزمون سربلند بوده اند.



این مقام سمئول با بیان اینکه در زمان پذیرش مسئولیت وزارت نیرو در دولت دهم هیچ شرط و شروطی با رئیس جمهور نگذاشتم، بیان کرد: با دکتر احمدی‌نژاد از زمان جنگ تحمیلی به ویژه در لشگر ششم سابقه فعالیت و آشنایی داشتم.



نامجو با بیان اینکه در پاسخ به این سوال خبرنگاران که پس پایان مسئولیت در وزارت نیرو چه کاری می کنید؟ توضیح داد: تاکنون هیچ پیشنهادی به بنده برای پذیرش مسئولیت جدیدی ارائه نشده است و از این رو قصد دارم به صورت آزاد بر روی برخی از پروژه‌های تحقیقاتی کار کنم.



وزیر نیرو با اعلام اینکه در حال حاضر بازنشسته شده‌ام، تاکید کرد: اگر هم دانشگاه احمدی‌نژاد راه بیافتد با تدریس بیگانه نیستم و در صورت پیشنهاد کار آماده همکاری با این دانشگاه هستم.