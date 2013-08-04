موگابه پیروز انتخابات زیمبابوه معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشتاندارد، با پایان شمارش آرای انتخابات روز چهارشنبه زیمبابوه حزب زانو پی اف به رهبری رئیس جمهوری این کشور به عنوان پیروز نهایی انتخابات معرفی شد. بر این اساس حزب "رابرت موگابه" با کسب 61 درصد آرا توانسته است حزب اپوزیسیون "جنبش برای تغییرات دموکراتیک" به رهبری "مورگان تسوانگیرای" را شکست دهد.

کمیسیون انتخابات زیمبابوه اعلام کرد این حزب با کسب 34 درصد آرا در رتبه دوم قرار گرفته است. با این حال تسوانگیرای که برای سومین بار با موگابه رقابت می کند، مدعی است در انتخابات تقلب شده است.

از سوی دیگر مقامات اروپایی و آمریکایی با اشاره به نبود شفافیت در سیستم انتخابات زیمبابوه، در مورد صحت نتایج اعلام شده ابراز تردید کرده اند. "جان کری" وزیر خارجه آمریکا نتیجه اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات زیمبابوه را خلاف خواست مردم این کشور دانست.

همچنین اتحادیه اروپا نگرانی خود را از احتمال بروز تقلب در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری روز چهارشنبه ابراز کرد. گفتنی است با اعلام نتایج انتخابات، موگابه 89 ساله که از سال 1980 در راس قدرت است، برای پنج سال دیگر ریاست جمهوری زیمبابوه را عهده دار می شود.