مرز مهران نيازمند زيرساختها/ كمبودها براي زائران برطرف شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرز مهران سالانه پذیرای دو میلیون زائر از اقصی نقاط کشور است که از مرز راهی عتبات عالیات کشور عراق می شوند.

این حجم زائر با توجه به نردیکی مرز مهران و موقعیت مناسب مرز نیازمند زیرساختهای مناسب و امکانات رفاهی است که باید از سوی مسئولان اندیشیده شود.

مرز مهران نیازمند زیرساخت است

نماینده مردم ایلام در مجلس در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: مرز بین المللی مهران دارای بهترین موقعیت برای پیشرفت کل استان ایلام است.

احمد شوهانی اظهار داشت: علاوه بر تردد زائران عتبات عالیات، صادرات کالاهای متنوع از مزیتهای مناسب این مرز است.

وی عنوان کرد: وجود مرز مهران با توجه امکانات بیشتر و ایجاد زیرساختهای مختلف از سوی دولت می تواند منجر به شکوفایی کل استان ایلام شود.

شوهانی عنوان کرد: یکی از مهمترین مسائلی که مرز مهران نیازمند آن است امکانات رفاهی برای زائران است که باید توسعه یابند تا هم خدمات ارائه شده به زائران افزایش یابد هم اشتغال در استان و شهرستان مهران ایجاد شود.

ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در مرز مهران

شوهانی به مصوبه دولت مبنی بر ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در مرز مهران اشاره کرد و گفت: این منطقه می تواند باعث تحول در استان شود ولی تاکنون اجرایی نشده است.

وی بیان داشت: مجوزه های لازم برای اجرای این پروژه انجام شده ولی هنوز عملیات اجرایی این منطقه آغاز نشده است.

کنسولگری عراق در ایلام ایجاد می شود

وی در مورد مصوبه کنسولگری عراق در استان ایلام نیز گفت: مجوزهای لازم نیز برای اجرای ان مصوبه انجام شده و فکر می کنم به زودی به این مصوبه اجرایی شود.

وی بیان داشت: ایجاد کنسلوگری عراق در استان ایلام می تواند نقش مهم و کلیدی در توسعه روابط استان ایلام با استانهای عراق داشته باشد.

وی افزود: باید سطح تولیدات استان ایلام افزایش یابد تا علاوه بر کالهای دیگر استانها، کالاها استان نیز از مرز به کشور عراق صادر شود که این نیازمند توسعه واحدهای صنعتی استان است.

شوهانی افزود: یکی دیگر از مهمترین ظرفیتهای مرز مهران تردد زائران انفرادی است که هنوز به دلایل مختلفی ممنوع است ولی باید این تردد انفرادی در مرز صورت بگیرد که قطعا نقش مهمی در شکوفایی مرز دارد.