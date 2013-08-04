200 کوره غیرمجاز ذوب سرب در قم تخریب شدند

محمود علی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر،بیان کرد: از سال گذشته تاکنون 200 کوره غیرمجاز ذوب سرب در قم با همکاری اداره کل منابع طبیعی استان قم و نیروی انتظامی تخریب شدند.



وی گفت: کوره های ذوب سرب واحدهایی آلاینده هستند و سرب نیز خاصیتی سرطانی دارد و نه تنها بر روی نسل فعلی بلکه بر روی نسل آینده نیز تاثیر منفی گذاشته و مخرب است.



مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم بیان کرد: به دلیل اینکه معمولا واحدهای ذوب سرب در مکان های دور افتاده احداث می شود ممکن است تخلفاتی صورت گیرد که در نتیجه لازم است شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب را به محیط زیست اطلاع دهند.



وی گفت: سرب از فلزات سنگین بوده در نتیجه خاصیت تجمع پذیری دارد و سوخت این واحدها نیز غیر مجاز است که در نتیجه این امر موجب تاثیرات منفی آن بر روی انسان هامی شود.



آلودگی هوا در قم دارای نوسانات است



رکنی در خصوص وضعیت آلودگی هوا در قم بیان کرد: آلودگی هوا در قم طی روزهای گذشته با نوسانات همراه بوده است و در برخی از ساعات شبانه روز تا سه برابر حد استاندارد نیز رسیده است.



وی ادامه داد: جلوگیری از ورود آلودگی به قم نیازمند برنامه ریزی مدون و مناسب است.

