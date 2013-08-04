به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سيد عباس مسعودي، درباره مباني حجاب و عفاف در جامعه با بيان اينكه تمامي احكام الهي بر اساس حكمت خاصي وضع شده‌اند، گفت: اگر خداوند انجام كاري را براي انسان واجب كرده بر اساس مصلحتي است كه به‌دنبال انجام آن كار عايد انسان مي‌شود و اگر عملي را حرام كرده بر اساس مفسده‌اي است كه در پس انجام آن كار، گريبانگير انسان خواهد شد.



وي افزود: ضرورت رعايت حجاب و عفاف نيز بر اساس مصلحت انسان بر وي واجب شده است و توجه به اين قضيه باعث مي‌شود انسان در آرامش و آسايش در محيط اجتماعي به فعاليت بپردازد.

حجت‌الاسلام مسعودي، در ادامه تبليغات سوء عليه حجاب را به‌عنوان مهم‌ترين خطري كه اين ارزش اخلاقي و اجتماعي را تهديد مي‌كند دانست و گفت: متأسفانه در برخي توليدات تلويزيوني يا سينمايي چهره‌اي ناشايست از افراد با حجاب نشان مي‌دهند و همين امر باعث مي‌شود افراد نسبت به اين ارزش بدبين شده و از آن دوري گزينند.



وي با بيان اينكه خوشبختانه در جامعه ما بدحجابي نمود زيادي ندارد، گفت: جامعه ما دچار تظاهر به بدحجابي است و ريشه اين امر نيز تبليغات فراوان دشمنان در ماهواره‌ها و همچنين مدگرايي عده‌اي از مردم است.



مسعودي، بر ضرورت تبليغ پيرامون گسترش حجاب و عفاف در جامعه تأكيد كرد و گفت: اهميت امر به معروف و نهي از منكر همگاني در جامعه به‌منظور ريشه‌كن شدن بدحجابي مسئله بسيار مهمي است كه بايد به آن توجه شود؛ بدين معني كه تمامي افراد خود را موظف بدانند به افراد بدحجاب تذكر دهند كه در صورت انجام اين كار، فرد بدحجاب خود را ملزم به رعايت حجاب مي‌بيند.



حجت الاسلام مسعودي ،در پايان خاطرنشان كرد: همچنين برخورد سرد با افراد بدحجاب، آنها را متوجه اشتباه‌شان كرده و به اين نكته پي مي‌برند كه بدحجابي جايي در جامعه اسلامي ندارد.

معنويت و انديشه‌هاي عميق ولايت پشتوانه تحول در شعر است

سرپرست معاونت فرهنگي وتبليغ اداره کل تبليغات اسلامي استان البرز،با بيان اينکه معنويت و انديشه‌هاي عميق ولايت پشتوانه خوبي براي تحول در شعر است، گفت:اين انديشه‌ها مي‌تواند آسيب‌هاي جامعه را بزدايد و تزكيه عالي عرفاني را جاري سازد.

حجت الاسلام حاتمي گفت: اگر شاعران جوان در اين عرصه تلاش كنند و با مضامين عرفاني و فلسفي و تعاليم ديني بيشتر آشنا شوند، ضمن تعالي روحي، هنر آنها نيز تا بي‌نهايت اوج مي‌گيرد، اوج عرفان و تعاليم ديني در نهج‌البلاغه وجود دارد كه گنجينه‌اي بي‌پايان براي همه اقشار جامعه به ويژه هنرمندان است.

حجت‌الاسلام حاتمي ،تصريح كرد: شعر در خلق آثار ارزشمند عرفاني و حماسي نقش موثري دارد، فنون ادبي بي‌نظير، قدرت خيال‌پردازي و محتواي حماسي ـ عرفاني از سرمايه‌هاي فوق‌العاده شعر و ادب پارسي است.

وي اظهار كرد: تأثير شعر و داستان بر فرهنگ جامعه‌ بر كسي پوشيده نيست، چرا كه شعر تأثير شگرفي بر اعتلاي فرهنگ جامعه دارد و تأثير شعر و ادب را نمي‌توان به راحتي ناديده گرفت و بايد اين فرهنگ را در جامعه نهادينه كرد.

وي ادامه داد‌: شاعر مي‌تواند با آثار و اشعار خود تأثير خوبي بر فرهنگ جامعه داشته و در واقع يك اهرم فرهنگي محسوب ‌شود و شعرا بايد به وسيله شعر، نسل جوان را با واقعيت‌ها و ارزش‌هاي جامعه آشنا كنند.

حجت‌الاسلام حاتمي، با اشاره به اينكه اهميت دادن به نقش شاعران در جامعه در راستاي انتقال وقايع جامعه مهم است، اظهار كرد: شعراي ما در زمينه انتقال مفاهيم و واقعيت‌هاي دفاع مقدس نقش مهمي را بر دوش دارند و بايد تلاش كنند تا اين مهم را به خوبي انجام دهند.

وي با بيان اينكه در آثار شعراي دوران دفاع مقدس روح تبعيت از رهبر و ولايت فقيه موج مي‌زند، اضافه كرد: شاعران همواره با پيروي از ولايت فقيه در برابر دشمنان نظام اسلام ايستادگي كرده و روحيه جوانان را با سرودن اشعار ولايي بالا برده و توطئه‌هاي استكبار جهاني را خنثي مي‌كنند.