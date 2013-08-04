رشد 13 درصدی ترانزیت در 4 ماهه ابتدای امسال

شهریار افندی زاده در گفتگو با مهر با اشاره به ترانزیت بيش از 4 ميليون و 523 هزار تن كالا از كشور در 4 ماهه ابتدای امسال، گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 13 درصد افزايش نشان می دهد.

وی افزود: در این مدت 4 ميليون و 295 هزار تن انواع كالاهاي نفتي و غيرنفتي معادل 95 درصد با حمل و نقل جاده ای و 228 هزار تن معادل 5 درصد با استفاده از حمل و نقل ریلی ترانزيت شد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ترانزيت جاده‌اي 18 درصد افزايش داشته است.

نماینده دولت در امر ترازیت با بیان اینکه از مجموع كالاهاي ترانزيت شده، 2 ميليون و 211 هزار تن مواد نفتي و 2 ميليون و 312 هزار تن مواد غيرنفتي بوده است، اظهار داشت: مواد غيرنفتي شامل مواد سوختي، انواع پنبه، كالاهاي ساختماني، لوازم خانگي، وسايل نقليه باري و مسافری بوده است.

افندی زاده با اشاره به ترانزيت خروج كالا از كشور، بیان کرد: در این زمینه بندر امام خمینی با يک ميليون و 717 هزار تن معادل 38 درصد در رده نخست و پس از آن مرزهاي بندرعباس، باشماق و لطف‌آباد در رده‌هاي بعدی ترانزیت خروج کالا قرار گرفته اند.

وی با اعلام اینکه مرز پرویز خان با یک میلیون و 677 هزار تن معادل 37 درصد از رقم کل ترانزیت فعالترین مرز در ترانزیت ورودی بوده است، گفت: بیشترين حجم تردد كاميون‌های حامل بار ترانزيتي از مبدأ عراق به مقصد امارات بوده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: از 197 هزار دستگاه تعداد سفر كاميون‌هاي حمل كننده كالاهاي ترانزيتي، 108 هزار دستگاه معادل 55 درصد توسط كاميون ايراني و مابقي توسط ساير مليت‌ها از كشور حمل شده است.



