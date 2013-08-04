ژن رشد گیاه در زمان خشکسالی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این ژن نقشه اولیه پروتئینی است که موجب میشود نوک ریشههای گیاه به کشش گرانش پاسخگو باشد.
گیاه برنجی که دارای این ژن است ریشههای خود را بیش از گیاه برنجی که فاقد آن است، در اعماق خاک فرو میکند. به این معنا که گیاهان دارای این ژن میتوانند به آب در اعماق دور زمین دسترسی یابند.
محققان ژاپنی به این نتیجه رسیدهاند که تحت شرایط خشکسالی متوسط گیاهان فاقد ژن DRO1 تا 60 درصد کمتر از حد عادی محصول میدهد، اما گیاهانی که دارای این ژن هستند تحت تأثیر شرایط به وجود آمده به واسطه خشکسالی قرار نمیگیرند.
جولیا بیلی سرس محقق برنج در دانشگاه کالیفرنیا ریورساید که در این پروژه سهیم نبود گفت: این گروه از نویسندگان ژاپنی ژنی را شناسایی کردهاند که میتواند از اهمیت چشمگیری برخوردار شود.
تحت شرایط خشکسالی شدید که محصول برنج در گیاهان فاقد این ژن به نزدیک به صفر میشود، DRO1 در گیاهان میتواند حجم محصول را افزایش دهد.
بیلی سرس گفت: تحت این شرایط برنج جدید تنها 30 درصد محصول داده است که در مقام مقایسه بین صفر تا 30 این امر میتواند یک تضمین مهم برای کشاورزان تلقی شود.
وی تأکید کرد: معرفی این ژن به انواع برنج در عمق سطحی چند سالی طول میکشد.
برنج کالای اساسی نیمی از جمعیت دنیا است و تغییرات جوی چالشهایی را برای این محصول فراهم کرده است.
محققان ژاپنی اظهار داشتند که سایر محصولات چون ذرت نیز دارای ژنهای مشابه به DRO1 هستند که میتواند در تطبیق آنها با شرایط خشکسالی عملکرد موثری داشته باشد.
نظر شما