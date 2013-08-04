کارخانه های لبنی قیمت ارزش افزوده را روی بسته های کره قید نمی کنند/ دولت علوفه را به دامداران با یک نرخ بفروشد

حسن بهرامی دوست در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در ماه مبارک رمضان به خصوص روزهای ابتدایی تا اواسط این ماه مصرف لبنیات به دلیل استفاده بیشتر در افطار و پخش نذری افزایش می یابد.



وی ادامه داد: در این ایام بود که یکی از مسئولان در تلویزیون مصاحبه ای انجام داد و طی آن اظهار داشت که لبنیات دچار افزایش قیمت 16 درصدی شده است، پس از این مصاحبه بود که تعدادی از دامداران شیر را باقیمت بالاتری به تولیدکنندگان لبنیات فروختند و یکی از دلایل افزایش قیمت این بود.



وی با بیان اینکه از دیگر دلایل اصلی افزایش قیمت لبنیات افزایش قیمت این محصولات توسط بعضی کارخانه های شناخته شده است که این موجب می شود تا سایر تولیدکنندگان نیز مانند آن ها رفتار کنند.



بهرامی دوست با اشاره به اینکه هم اکنون معضل اصلی در تامین کره است، گفت: کره در استان قم از 15 روز مانده به عید نوروز توزیع نشده است و در ابتدای ماه مبارک رمضان آماری پیرامون توزیع کرده اعلام شد که هنوز به استان قم اختصاص نیافته است.



رئیس اتحادیه لبنیات فروشان قم افزود: اداره بازرگانی از تهران هنوز مطلبی پیرامون توزیع کره در قم اعلام نکرده است، هم اکنونی یکی از کارخانه های تولید و عرضه کننده کره رویه ای را در پیش گرفته است که بنکدار هنگام تحویل گرفتن کره از این کارخانه باید بعضی محصولات دیگر که هیچ ارتباطی با کره ندارند را نیز تهیه کند، در واقع این کارخانه درکنار سایر محصولات خود چند کارتن کره نیز به بنکدار می دهد.



وی اظهار داشت: یکی از مهمترین مشکلات کنونی بنکداران این است که قیمتی که روی یک کره 100 گرمی از طرف کارخانه قید می شود هزار و 200 است اما همان کره را با قیمت بسته ای هزار و 350 تومان به بنکدار می فروشند و بنکدار نیز مجبور است قیمت هزار و 300 تومان را به 50 تومان ضرر به مشتری بفروشد و همین تفاوت قیمت روی بسته با آنچه به مشتری فروخته می شود موجب بحث بین مشتری و فروشنده می شود.



بهرامی دوست تاکید کرد: قیمتی که برای تهیه کره از کارخانه لحاظ می شود شامل 4 درصد سهم بنکدار، 15 درصد خورده فروشی و 6 درصد ارزش افزوده است، کاری که امروز کارخانه ها می کنند این است که روی محصول تولیدی میزان ارزش افزوده را لحاظ نکرده اما این میزان را از بنکداری که جنس را تهیه می کند دریافت می کنند.



رئیس اتحادیه لبنیات فروشان با بیان اینکه هم اکنون نه تعزیرات و نه اداره بازرگانی از این تفاوت قیمت مطلع نیستند و حتی در سایت اداره بازرگانی نیز این تفاوت قیمت کره حیوانی ذکر نشده است، گفت: در حال حاضر شیر نیز گران شده است و به تبع آن ماست نیز دچار افزایش قیمت می شود.



وی ادامه داد: اگر دولت علوفه ای که در اختیار دامدار می گذارد با یک نرخ عرضه کند و سهم علوفه شیر بخش صنعتی را از سنتی جدا نکند، دامدادارن نیز با یک قیمت واحد شیر را در اختیار تولید کننده قرار می دهند، در غیر این صورت این تفاوت قیمت را مردم باید پرداخت کنند.



بهرامی دوست پیرامون نظارت بر فروشندگان محصولات لبنی گفت: بنده شخصا دائما در حال نظارت و سرکشی به فروشندگان هستم و اگر تخلفی صورت بگیرد برای بار اول تذکر می دهم و چنانچه برطرف نشود بار دوم آدرس فروشنده را در اختیار اداره بازرسی قرار می دهم تا خودشان رسیدگی کنند.