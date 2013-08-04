جریمه 221 میلون ریالی واردکنندگان کالا/ فرار از مالیات و تشریفات گمرکی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با اشاره به پرونده قاچاق کالا در تعزیرات حکومتی بوشهر اظهار داشت: با تلاش تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های مرتبط با پرونده مذکور، متخلفات شناسایی و مجازات شدند.

وی در تشریح این پرونده افزود: گمرکات استان در شکایتی اعلام داشت که افرادی اقدام به واردات کالای خارجی از مبادی غیر رسمی به منظور فرار از پرداخت مالیات و اجرای تشریفات گمرکی کرده‌اند، بنابراین پرونده‌ای در همین رابطه تشکیل و برای بررسی به شعبه سوم بدوی تخصصی تعزیرات حکومتی بوشهر ارجاع داده شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر خاطرنشان کرد: شعبه با بررسی پرونده و اسناد و مدارک موجود و با توجه به جوابیه استعلامات صورت گرفته با مراجع ذیصلاح قانونی، تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و تعداد دو نفر را متخلف دانسته و آنان را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت مبلغ بیش از 221 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

فعالیت 12 موسسه قرآنی در شهرستان دشتستان

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دشتستان عنوان کرد: در گستره دشتستان 70 کانون فرهنگی و هنری فعالیت دارند که نیمی از آنها در مناطق شهری و نیمی از آنها در مناطق روستایی بخش‌های 6گانه مشغول فعالیت هستند.

کرم باقری ابراز داشت: در ماه‌های گذشته با کانون‌های فرهنگی جلسات منظمی برگزاری کرده‌ایم و بر اساس گزارشات ارسالی هم‌اکنون هر کانون فرهنگی حداقل اجرای 4 برنامه فرهنگی، هنری، دینی و ... در زمینه اوقات فراغت را در دستور کار خود قرار داده است و اطلاعات موجود هم‌اکنون حدود 300 برنامه فرهنگی در این شهرستان در حال اجرا است.

وی افزود: سال گذشته بالغ بر سه هزار کودک و نوجوان دشتستانی در برنامه‌های اوقات فراغت کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد و اداره ارشاد مشارکت داشتند و بر اساس آمار اعلامی کانون‌های شهرستان این جمعیت در سال جاری رشد چشمگیری داشته است.

باقری گفت: فعالیت‌های قرآنی از مباحثی است که در برنامه‌های اوقات فراغت کانون‌ها به آن توجه شده و علاوه بر آن در این شهرستان 12 موسسه قرآنی فعالیت دارند که پنج موسسه رسمی و شناسنامه‌دار هستند و پیگیری‌های لازم برای ثبت هفت موسسه دیگر نیز انجام شده است.

اعتبار 128 میلیارد ریالی برای توسعه زیرساخت‌های مناطق‌زلزله‌زده

کاظم مرادی سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری بوشهر گفت: تاکنون معادل 128 میلیارد ریال برای بهسازی زیرساخت‌ها، اماکن ورزشی، شبکه‌های آب و برق و مخابرات از سوی دستگاه‌های مرتبط هزینه شده است.

سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری بوشهر اضافه کرد: کل اعتبار تخصیص یافته به مناطق زلزله‌زده شنبه و طسوج 862 میلیارد ریال بوده است.

مرادی بیان کرد: سهم اعتباری استانداری 60 میلیارد ریال کمک بلاعوض معیشتی برای کمک به خانواده‌های آسیب دیده بوده ضمن اینکه 15 میلیارد ریال هزینه‌های پیش بینی نشده سرمایه‌ای، کمک(تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) و 5 میلیارد ریال هزینه‌های پیش بینی نشده کمک (هزینه‌ای) بوده است.

سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری بوشهر ادامه داد: سهم اعتباری بنیاد مسکن 682 میلیارد ریال برای بازسازی اماکن مسکونی و تجاری شهری و روستایی و بازسازی اماکن دولتی، مساجد، مدارس و سهم اعتباری نفت هم برای ساخت یک‌هزار دستگاه کانکس، 100 میلیارد ریال بوده است.

استقرار هفت‌هزار صندوق کمیته امداد در شهرستان کنگان

رئیس کمیته امداد شهرستان کنگان از استقرار هفت‌هزار صندوق کمیته امداد در شهرستان کنگان خبر داد و گفت: در حال حاضر هفت‌هزار و 200 صندوق کمیته امداد در شهرها و روستاهای کنگان و عسلویه مستقر است.

مراد شمس‌الدینی بیان کرد: ماهانه بیش از 20 میلیون تومان در صنادیق کمیته امداد در کنگان و عسلویه جمع‌آوری می‌شود.

وی یادآور شد: کمیته امداد با پشتوانه کمک‌های خیران و اقشار مختلف مردم در امر امدادرسانی به محرومان و مستمندان جامعه پیشتاز است.

شمس‌الدینی در پایان متذکر شد: باید برای خودکفا کردن مددجویان کمیته امداد این شهرستان برنامه‌ریزی لازم را داشته باشیم.