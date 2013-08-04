رویت ماه به صورت سراسری قابل تایید است

رئیس گروه نجوم کامبادن در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رویت ماه شوال رسما به عهده گروه ما نبوده و گروهی مشخص تحت نظارت دفتر امام جمعه این وظیفه را عهده دار هستند و رویت ماه شوال به صورت رسمی از طریق دفتر امام جمعه اعلام خواهد شد.

وی گفت: طبق پیش بینی ها 4 روز دیگر ماه قابل رویت است و البته ممکن است هلال های نازکی در روز چهارشنبه مشاهده شود اما قطعیت این موضوع در حالتی است که رویت هلال به صورت سراسری اعلام شود.

امامی در پایان از رصد لحظه به لحظه این گروه با یک تلسکوپ و دوربین چشمی خبر داد و گفت: امیدواریم از اولین کسانی باشیم که ماه شوال را رویت کرده و نوید عید را به روزه داران می دهیم.