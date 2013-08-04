به گزارش خبرنگار مهر، پس از نتایج بسیار خوب سرخ‌پوشان اهوازی در دوازدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و صعود این تیم به رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا، انتظار می رفت این تیم لیگ سیزدهم را با اقتدار بیشتری آغاز کند؛ اما پس از شکست هفته نخست مقابل تیم سپاهان اصفهان تیم فولاد خوزستان در هفته دوم، جمعه شب و به سختی موفق شد میهمان خود تیم فجرسپاسی شیراز را با یک گل شکست دهد.

فولاد خوزستان همانند سال‌های گذشته در فصل نقل و انتقالات عملکرد خوبی نداشت و به جز جذب فرزاد حاتمی که با آن هم با مشکلات فراوانی انجام شد، ستاره‌ای به این تیم اضافه نشد. شاید بتوان حفظ بازیکنان اصلی در فصل نقل و انتقالات را خوب توصیف کرد، اما به راستی با این ترکیب می‌توان با تیمی جوانان انتظار نتیجه گیری در جام باشگاه‌های آسیا را داشت.

مهدی لئوناردو چاوز در مسابقات هفته‌های نخست ضعیف ظاهر شدند. حسن جعفری بازیکن جدید فولاد خوزستان نیز که از تیم سپاهان اصفهان به جمع سرخ پوشان اهوازی پیوسته دو هفته نخست را به علت مصدومیت از دست داد.

بختیار رحمانی ستاره فولاد پس ازجدایی آرش افشین از این تیم بوده است نیز به احتمال فراوان به زودی ازاین تیم جدا خواهد شد و سرخ پوشان اهوازی پس از جدایی این هافبک تکنیکی با مشکلات بیشتری روبرو خواهند شد.

غیبت یک هافبک طرح در میانه زمین فولاد خوزستان بسیار مشهود است، بازی که در روزهای غیبت احتمالی بختیار رحمانی عصای دست حسین فرکی باشد. مصدومیت ایوب والی و غیبت احتمالی و طولانی وی می تواند بر مشکلات حسین فرکی را در خط دفاع فولاد خوزستان بیشتر کند.

پیشکسوت فوتبال استان خوزستان با اشاره به اینکه هواداران فوتبال در استان ازفولاد خوزستان نتایج بهتری را انتظاردارند به خبرنگارمهر گفت: سرخ پوشان اهوازی باید امسال نتایج بهتری نسبت به سال گذشته کسب کند.

اصغر دوستانی با بیان اینکه فولاد خوزستان باید نسبت به تیمهای دیگر فوتبال کشور از هماهنگی بیشتری برخوردار باشد، افزود: تیمی که ترکیب اصلی سال گذشته خود را حفظ کرده است باید با هماهنگی بیشتری به مصاف حریفان خود برود.

وی گفت: فولاد خوزستان نتوانست مقابل فجرسپاسی انتظارات را برآورده کند و بسیار امیدوار هستیم در هفته های آینده هماهنگتر در مقابل حریفان خود ظاهر شود.

دوستانی با اشاره اینکه فولاد خوزستان در مسابقات جام باشگاه های آسیا کار سختی را در مقابل دارد، گفت: فرکی باید با انجام برنامه های ویژه در تمرینات مشکلات تیم خود را برطرف کند.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان نیز گفت: بازیکنان جدید ما نیازمند زمان بیشتری هستند تا خود را به شرایط مطلوب برسانند.

حسین فرکی با اشاره به اینکه کیفیت تیم ما نسبت به سال گذشته بهتر شده است، گفت: در بازی های بعدی باید بدون استرس و با انگیزه بیشتری کار کنیم تا بتوانیم انتظارات را برآورده کنیم.

وی گفت: فرزاد حاتمی نیز تمرینات خود را دیرتر از سایرین آغازکرد ولی با این وجود در بازی مقابل فجرسپاسی شیراز خوب کار کرد.

فولاد خوزستان پس از پیروزی مقابل فجر سپاسی شیراز باید خود را مهیا بازی با صبا قم کند دیداری که با توجه به نتایج خوب شاگردان محمد مایلی کهن در هفته های اول و دوم برای سرخ پوشان سخت خواهد بود.

صبای قم در حالی روز پانزدهم مرداد در ورزشگاه خانگی خود از فولاد خوزستان پذیرایی خواهد که با توجه پیروزی مقابل تیمهای ملوان بندرانزلی و نفت تهران با کسب شش امتیاز به همراه تیم سپاهان اصفهان در صدر جدول رده بندی مسابقات قرار دارد.

مدافعان فولاد خوزستان درهفته سوم باید توجه ویژه ای به رضا عنایتی داشته باشند مهاجمی که با داشتن سن بالا گلهای مهم و حساسی را برای تیم خود در دو هفته نخست به ثمررسانده است.

به هر حال باید به انتظار هفته های باقی مانده لیگ سیزدهم نشست و دید که آیا فولاد می تواند انتظارات فوتبال دوستان خوزستانی را برآورده کند و در جدول لیگ جایگاه بهتری را نسبت به فصل گذشته از آن خود کند.