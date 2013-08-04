محسن محمدسیفی مدال طلا را به گردن آویخت

به گزارش خبرگزاری مهر، بازیهای جهانی وورلدگیمز کلمبیا که از چند روز پیش در رشتههای مختلف آغاز شده بود، امروز در رشته ووشو به کار خود پایان داد که سهم چهار ورزشکار اعزامی به این رقابتها، کسب 4 مدال ارزشمند طلا از این دوره از مسابقات بود که بر همین اساس، محسن محمدسیفی به عنوان تنها ورزشکار زنجانی حاضر در این رقابتها توانست در بخش ساندا و در وزن منهای 65 کیلوگرم، با پشت سر گذاشتن حریفان خود، مدال ارزشمند طلا را به گردن آویخته و باز هم در کارنامه ورزشی خود، مدال دیگری را به ثبت برساند.
در شهر "کالی" کلمبیا و در پایان رقابتهای ووشو و در بخش ساندا، در فینال وزن منهای 65 کیلوگرم، محسن محمدسیفی در دو راند متوالی توانست "پییر موآ" نفر سوم جهان از فرانسه را شکست داده و به مدال طلا دست یابد. این ملیپوش زنجانی پیش از راهیابی به فینال این وزن، طي دو راند متوالي "ساواش بکار" نايبقهرمان جهان از ترکيه را مغلوب کرده بود که با پیروزی در دیدار فینال توانست مدال طلای وزن منهای 65 کیلوگرم را از آن خود کرده و افتخاری دیگر برای ورزش ایران و استان زنجان به دست آورد.
همچنین در دیدار نهایی وزن منهای 75 کیلوگرم، جواد آقایی در یک دیدار تماشایی و حماسی و با حساب 2 بر یک "لیو چیانگ" قهرمان جهان از چین را مغلوب کرد و صاحب گردنآویز طلا شد. گفتنی است، در اين وزن نماينده ماکائو قهرمان جهان و دارنده نشان طلاي المپيک 2008 پکن به سر وزن نرسيد تا يک شگفتي بزرگ رقم بخورد. در فینال وزن منهای 85 کیلوگرم نیز حمیدرضا قلیپور در دو راند پیاپی "ارسلان بکتمیروف" دارنده نشان نقره جهان از روسیه را شکست داد و به نشان طلا دست یافت. این ورزشکار نیز پیش از این در دو راند پياپي "ديميترو باتوک" نايبقهرمان جهان از اوکراين را شکست داده و به فينال رسيده بود..
پیش از این و در شب گذشته، فرشاد عربی در بخش تالو اولین مدال طلا را به دست آورده بود. وی که روز گذشته در فرم ننگون با کسب امتیاز 54.9 در جایگاه نخست ایستاده بود، در فرم نانچوان نیز با امتیاز 62.9 اول شد و بدین ترتیب با معدلگیری از اجرای دو فرم مذکور صاحب مجموع امتیاز 16.19 شد و ضمن کسب اولین نشان طلای ووشو کشورمان، اولین مدال زرین کاروان ورزش ایران در بازیهای جهانی وورلدگیمز کلمبیا را به ارمغان آورد. بعد از عربی، نماینده برزیل با مجموع امتیاز 05.19 نقره گرفت و تالوکار ژاپن با مجموع امتیاز 80.18 به مدال برنز دست یافت.
بدین ترتیب تیمملی ووشو ایران که با 4 ووشوکار در این رقابتها شرکت کرده بود، 4 مدال طلای با ارزش کسب کرد. گفتنی است کاروان ورزش ایران در این رقابتها در رشتههای تیراندازی با کمان (کامپوند)، دوگانه، اسنوکر، جوجیتسو و ووشو شرکت کرده است که در رشته جوجیبتسو یک نقره و یک برنز به دست آورد، ولی در ووشو با 4 شرکتکننده صاحب 4 مدال طلا شد.
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