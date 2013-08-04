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۱۳ مرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۳۳

پودینه شاهی خبر داد:

کشف دو شی تاریخی دوره اسلامی در آزادشهر

کشف دو شی تاریخی دوره اسلامی در آزادشهر

آزادشهر - خبرگزاری مهر: سرپرست میراث فرهنگی آزادشهر از کشف دو شی تاریخی فرهنگی و باستانی دوره اسلامی در شهرستان خبر داد.

محمد شاهی پودینه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این اشیای تاریخی و فرهنگی توسط نیروی انتظامی آزادشهر کشف وضبط شد.
 
سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آزادشهر گفت: با توجه به شناسایی خودروی مشکوک توسط نیروی انتظامی این شهرستان، دوشی تاریخی و باستانی نیز کشف شد.
 
شاهی پودینه درادامه افزود: این اشیا که شامل قازان ودسته هاون بوده مربوط به دوره اسلامی است.
 
وی گفت: قاچاقچیان جهت طی مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی و اشیای مکشوفه نیز پس از طی مراحل قانونی تحویل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان شدند.
کد مطلب 2109758

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