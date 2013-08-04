کشف دو شی تاریخی دوره اسلامی در آزادشهر

محمد شاهی پودینه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این اشیای تاریخی و فرهنگی توسط نیروی انتظامی آزادشهر کشف وضبط شد.

سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آزادشهر گفت: با توجه به شناسایی خودروی مشکوک توسط نیروی انتظامی این شهرستان، دوشی تاریخی و باستانی نیز کشف شد.

شاهی پودینه درادامه افزود: این اشیا که شامل قازان ودسته هاون بوده مربوط به دوره اسلامی است.

وی گفت: قاچاقچیان جهت طی مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی و اشیای مکشوفه نیز پس از طی مراحل قانونی تحویل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان شدند.