سرقت خودروهای شاسی بلند برای فروش در شرق کشور

به گزارش خبرنگار مهر، 24 اردیبهشت امسال صاحب نمايشگاه فروش خودرو در شهر جديد پرديس با مراجعه به محل کار خود متوجه شد که دو دستگاه خودرو سواري "پرادو" و "تويوتا" از داخل نمايشگاه اتومبيل ، از سوی سارقين به سرقت رفته است.

شيوه و شگرد سرقت نيز بگونه اي بود که با وجود آنکه دسترسي راحت تري به ساير خودروهاي داخل نمايشگاه وجود داشته اما سارقين به صورت گزينشي اقدام به سرقت دو دستگاه خودروي سواري شاسي بلند کرده اند .

با تشکيل پرونده مقدماتي با موضوع "سرقت اتومبيل" و به دستور شعبه دوم دادياري دادسراي ناحيه 26 تهران ، پرونده برای رسيدگي تخصصي در اختيار پليس آگاهي شهرستان پرديس قرار گرفت .

با آغاز رسيدگي به پرونده در پليس آگاهي شهرستان پرديس ، کارآگاهان در اولين مرحله اقدام به ثبت دستور توقيف دو دستگاه خودرو سواري سرقتی در سيستم جامع پليس کردند .

سرانجام 29 اردیبهشت ، مأموران گشت انتظامي استان يزد هنگام گشت زني به يک دستگاه خودرو سواري پرادو مشکوک شده و در بررسي سوابق خودرو پی بردند که پرادو داراي سابقه سرقت است .

بلافاصله مأموران دستور ايست صادر اما راننده پرادو اقدام به فرار کرده و سرانجام طي يک تعقيب و گريز و درحاليکه راننده خودروي سرقتی قصد داشت با رها کردن خودرو و از طريق ورود به يک درياچه محلي از دست مأموران متواري شود ، اين شخص به نام ستار 35 ساله دستگير شد .

با دستگيري و انتقال ستار به پليس آگاهي شهرستان پرديس ، وي در اعترافات خود فردي به نام "خالد" را معرفي و عنوان کرد که خالد خودرو پرادو را در اختيارش گذاشته و از او خواسته تا اين خودرو را به استان هاي شرقي کشور منتقل کند که در ميانه راه دستگير شد .

با شناسايي مخفيگاه خالد 28 ساله ، کارآگاهان با اخذ نيابت قضايي به مخفيگاه وي در شهرستان کرج مراجعه و او را 20 تیر ماه دستگیر کردند. خالد که در اظهارات اوليه مدعي شده بود که هيچگونه اطلاعي از سرقتی بودن خودرو پرادو نداشته ، در ادامه تحقيقات و اطلاع از اعترافات صريح ستار ، به ناچار لب به اعتراف گشوده و يکي از سارقان حرفه اي فعال در اين چرخه سرقت به نام "ياسر . ش" 36 ساله را معرفي کردند .

سرهنگ مهدي نظري ، رئيس پليس آگاهي شهرستان پرديس در این باره گفت :با توجه به متواري شدن سرکرده گروه ، دستور انتشار تصوير متهم از سوي مقام قضايي صادر شده است . به همین خاطر از تمام شهروندان که اطلاعاتي در خصوص مخفيگاه و يا محل هاي تردد متهم "ياسر . ش" دارند ، درخواست مي شود تا هرگونه اطلاعات خود را از طريق شماره تماس 76237831 – 021 در اختيار کارآگاهان پليس آگاهي شهرستان پرديس قرار دهند.