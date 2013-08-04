21 پایگاه انتخاب رشته کنکور در لرستان راه اندازی می شود

<p> سید حجت الله کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 21 پايگاه انتخاب رشته كنكور سراسری توسط اداره مشاوره اداره كل آموزش و پرورش در شهرستانها و مناطق استان تشكيل می شود.</p> <p> وی بیان داشت: با توجه به نزديک شدن به زمان انتخاب رشته كنكور سراسری و به منظور ارائه خدمات راهنمايی، مشاوره و انتخاب رشته به داوطلبان ورود به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و دانشگاه آزاد اسلامي اداره مشاوره تربيتی اين اداره كل اقدام به برپايی 21 پايگاه انتخاب رشته كنكور سراسری در شهرستانها و مناطق استان کرده است.</p> <p> مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان تصریح کرد: كار اين پايگاهها همزمان با اعلام نتايج و صدور كارنامه ها داوطلبان در دو نوبت صبح و عصر به تفكيک جنسيت و با هدف كمک به داوطلبان در انتخاب صحيح رشته تحصيلی، كاهش دغدغه و اضطراب آنها و همچنین خانواده های آنها مانند سالهای گذشته با حضور مشاوران مجرب انجام مي گیرد.<br /> </p>

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