دانش آموزان منطقه 7 به اردوی سیاحتی زیارتی می روند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود منیعی با اعلام این خبر گفت: به منظور آشنایی کودکان با اماکن مذهبی و زیارتی اردوی نیم روزه ای برای کودکان ساکن منطقه در قالب برنامه شهر در دست بچه ها برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه این اردو روز چهاردهم مردادماه برپامی شود، تصریح کرد: دانش آموزان در این اردو به امامزاده عین علی زین علی می روند.

منیعی یادآور شد: در این اردو توضیحاتی درباره ماه مبارک رمضان و آشنایی هر چه بیشتر کودکان با نحوه شهادت و مقام والای حضرت علی (ع) داده می شود.

وی بیان کرد: در این طرح سعی شده، دانش آموزان مدارس با دریافت انواع آموزشهای صحیح و همچنین حضور در عرصه های مختلف، شهروندانی مسئول، آگاه و متعهدتری در زندگی شهری امروز باشند.

معاون شهردار منطقه 7 با اشاره به اینکه آشناسازی دانش آموزان با فرایندها و مفاهیم مدیریت شهری ، ظرفیتها و اماکن علمی و هنری و تاریخی شهر تهران از اهمیت ویژه ای برخوردار است، تصریح کرد: تقویت روحیه مشارکت جویی و مسئولیت پذیری دانش آموزان در سطوح مدرسه و محله، ارتقاء روحیه امید و نشاط و افزایش تحرک و پویایی در فعالیت های جمعی و گروهی دانش آموزان و کمک در جهت برقراری ارتباط آگاهانه و مسئولانه دانش آموزان با سطوح مختلف جامعه شهری از جمله اهداف برقراری این دوره های شهر در دست بچه ها است.