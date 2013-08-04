انتقاد استاندار ازبرخی واگذاریهای غیرقانونی اراضی ملی/ وجود194میلیاردمعوقه بانکی بالای 100میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری استان اظهار داشت: بیشتر زمین های واگذار شده در استان، پس از واگذاری از سوی مالکان تغییر کاربری داده می شود.

وی بیان کرد: بخشی هم از اراضي ملي كه به واحد هاي توليدي اختصاص داده شده نیز پس از چند سال بدون استفاده رها شده است.

وی زمین های ملی واگذاری شده به افراد برای سرمایه گذاری را بیت المال و حقوق عمومی دانست و تصریح کرد: دفاع از حقوق عمومی و جلوگیری از تصرف آن توسط افراد سودجو از مهمترین وظایف دستگاههای اجرایی است.

صابری افزود: وظیفه مدیر و در وهله بعد واحد حقوقی دستگاه است که ازحقوق بیت المال دفاع کنند و قانون را در همه امور مد نظر داشته باشند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به معوقات بانکی اشاره کرد و گفت: بیش از 194 میلیارد معوقه بالای 100 میلیون تومان در استان وجود دارد.

وی با بیان اینکه وصول معوقات بانکی و ایجاد سرمایه گذاری نقش مهمی در افزایش تولید و رفع مشکل اشتغال دارد، بر وصول هرچه سریعتر معوقات بانکی استان تاکید کرد.

صابری در ادامه بسترسازی برای رشد سرمایه گذاری در استان از سوی دستگاههای اجرایی را ضروری دانست و اظهار داشت: لازم است مدیران برای تسهیل در سرمایه گذاریها، همکاری بیشتری با سرمایه گذاران داشته باشند تا به تبع آن شاهد رشد اقتصادی استان و تحقق اقتصاد مقاومتی باشیم.

صابری همچنین با اشاره به نزدیکی هفته دولت خواستار برنامه ریزی برای بیان خدمات دولت و خدمتگزاران دولت اسلامی به مردم در این هفته شد.

وی همچنین بر ارائه آموزشهای لازم از سوی دفتر آموزش و پژوهش استانداری به کارمندان و مدیران حقوقی دستگاهها تاکید کرد.

صابری همچنین نسبت به جذب نیروی بدون ضابطه در دستگاههای اجرایی استان هشدار داد.

معاون برنامه ريزي استاندار كهگيلويه وبويراحمد نيز در اين نشست فرهنگ کار در این استان را ضعیف دانست و گفت: همه بيكاران در این استان در جستجوي كار اداري هستند.

فرهاد باقرپور بر ارائه آموزشهای لازم توسط مراكز آموزشي استان در زمينه نيروهاي کار مورد نياز تاکید کرد.

وی همچنین یادآور شد: اين استان در سرمايه گذاري بخش خصوصي در زمينه توليد موفق نبوده است.