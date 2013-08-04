به گزارش خبرگزاری مهر، تقی محمدپور اظهار داشت: این رقابت ها 15 و 16 مرداد ماه با عنوان گرامیداشت مرحوم احسان نصیری خلیلی برگزار می شود و به تیم ها و نفرات برتر جوایز نقدی اهدا می شود

وی بیان داشت: تاکنون حضور تیم های کشتی نوکنده، قلعه پایان، میاندرود، رستمکلا و سلمانشهر در این رقابت ها قطعی شده و احتمال حضور تیم های بیشتر در این مسابقات نیز وجود دارد.

تقدیر از ورزشکاران ناشنوا المپیک

سخنگی هیئت ورزش های ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضا مازندران گفت: ورزشکاران ناشنوا و پیوند اعضا مازندران پس از بازگشت از رقابت های جهانی و المپیک تقدیر می شوند.

آرش زاهدی اظهار داشت: این مراسم چهارشنبه این هفته در قائم شهر برگزار می شود و از همه ورزشکاران اعزامی مازندران به خصوص مدال آوران این رقابتها با اهدا جوایز تقدیر خواهد شد.

وی بیان داشت: در رقابت های المپیک ناشنوایان که در کشور بلغارستان برگزار شد شش مازندرانی و در رقابت های جهانی بیماران پیوند اعضا و بیماران خاص سه مازندرانی به همراه کاروان ایران حضور داشتند.

مازندران میزبان 1200 ورزشکار بسیجی کشور



مسابقات ورزشی قهرمانی بسیج کشور با حضور 1200 ورزشکار بسیجی کشور در چهار رشته ورزشی با میزبانی سپاه کربلا مازندران برگزار می شود.

سرهنگ میرجمال جلیلیان، مسئول تربیت بدنی سپاه کربلا گفت: در این دوره از مسابقات 800 ورزشکار بسیجی زیر 16 سال از 29 استان کشور در دورشته کشتی و جودو به رقابت خواهند پرداخت.

وی تاکید کرد: مسابقات کشتی و جودو قهرمانی کشور در روزهای 23 تا 25 مرداد در سالنهای ورزشی شهیدان نوبخت بابلسر و سالن ورزشی حضرت زینب دانشگاه

مازندران برگزار می شود.



