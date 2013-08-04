پیشرفت ایران باعث افتخار منطقه و جهان اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، خضیر الخزاعی در رأس هیئت عالیرتبه عراقی صبح امروز با جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و در خصوص مناسبات دوجانبه و تحولات منطقه ای و بین المللی گفت و گو کرد.



جلیلی در این دیدار با ابراز خرسندی از روند رو به رشد سیاسی و اقتصادی در عراق روابط عمیق جمهوری اسلامی ایران و عراق را الگوی خوبی از مناسبات منطقه ای دانست و اظهار داشت: تهران آمادگی دارد با استفاده از تجربیات خود به تقویت ثبات و امنیت عراق کمک نماید.



نماینده مقام معظم رهبری ودبیر شورای عالی امنیت ملی افزود : پیشرفتهای روزافزون و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف سیاسی و اقتصادی در سایه اتکاء به اسلام و اعتماد به توان نیروهای مردمی و مقاومت در برابر استکبار حاصل شده است که می تواند الگوی ارزشمندی برای ملتهای منطقه باشد.



خضیر الخزاعی کفیل ریاست جمهوری عراق نیز با ابراز خوشحالی از روند رو به رشد مناسبات جمهوری اسلامی ایران و عراق اظهار داشت: ما پیشرفت روزافزون جمهوری اسلامی ایران را باعث افتخار برای منطقه و جهان اسلام می دانیم.