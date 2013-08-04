به گزارش خبرنگار مهر، گروه تولید "دو ساعت بعد، مهرآباد" هم اکنون در قشم مشغول فیلمبرداری هستند و از هفته آینده برای ادامه کار راهی تهران می شوند. تا کنون 60 درصد از این فیلم فیلمبرداری شده و اولین نمایش فیلم در جشنواره فجر امسال است.

"دو ساعت بعد، مهرآباد" عاشقانه‌ایست بی عاشق و حالا معشوق که همسرش را در سقوط هواپیما از دست داده از پس انزوایی خودخواسته با پرسشی عمیق روبروست که برای یافتن پاسخ می بایست سفری طولانی و پُرمعنا را در پیش گیرد. نشانه ها حکایتی دوگانه برایش فراهم می سازد که ....

این فیلم در تهران، قشم ، مسیر ریلی تهران_ بندرعباس فیلمبرداری می شود.

فیلمبرداری فیلم سینمایی " دو ساعت بعد ، مهرآباد " به نویسندگی و کارگردانی علیرضا فرید از روز بیستم تیر ماه در جزیره قشم آغاز شد. این فیلم به مدیریت فیلمبرداری و تهیه کنندگی محمد احمدی با حمایت سازمان منطقه آزاد قشم تولید می شود.

عوامل عبارتند از نویسنده و کارگردان: علیرضا فرید، مدیر فیلمبرداری و تهیه‌کننده: محمد احمدی، فیلمبردار: محمد ابراهیمیان، صدابردار: مهران ملکوتی، طراح گریم: محمدرضا قومی، طراح صحنه و لباس: نسیم سیگارودی، جانشین تولید: حسین فیض آبادی، برنامه ریز و دستیاراول کارگردان: امین قوامی، مدیر تدارکات: یوسف آقایی، هماهنگی جزیره قشم و عکاس: احمد بازماندگان، دستیار طراح صحنه: مرتضی شریف پناهی، دستیاران فیلمبردار: مهران ممدوح، اکبر مشکینی، فرزاد نه کاخ، ناصر میرخانی، منشی صحنه: شیدا یوسفی، دستیار دوم کارگردان: نگار جنیدی، دستیار طراح لباس: زهرا موسوی، سینه موبیل: عطا براتی، مهدی قاسمی، دستیار صدا: جواد فرهانی، کیوان نصیری خرم، مجری گریم: امین حیدری، مهسان خداکرمی و شیرین زواری، تدارکات: فرهاد شعاع، حمل و نقل: مجید قلی زاده، میثم حسین پور، محمد رحیمی، عبدالرحیم رحمانی، ابراهیم کاملی، محمد رحمانی، بهرام سهرابی.

اندیشه فولادوند، حدیثه تهرانی، محسن حسینی، رابعه مدنی، کیومرث غفاری، نگار حسن زاده، انسیه کمالیان، آیسان کاظمی، با همکاری مصطفی میرزاخانی، امید صالحی، مسعود اشتری و

اسفندیار حیدری پور بازیگران این فیلم هستند.

این فیلم محصول موسسه سینمایی کویر است.