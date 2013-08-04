اعلام میزان فطریه از سوی آیت الله مکارم شیرازی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله مکارم شیرازی، درباره میزان زکات فطره اعلام کرد: اگر قوت غالب مومنین و روزه‌داران گندم باشد، می‌بایست به ازای هر نفر مبلغ 3هزار تومان معادل 3 کیلو گندم به عنوان زکات فطره پرداخت نمایند؛ البته زکات فطره ساکنین تهران به دلیل شرایط اقتصادی این منطقه و گران تر بودن گندم، مبلغ 3500 تومان می‌باشد.



حضرت ‌آیت‌الله مکارم شیرازی همچنین درباره میزان زکات فطره افرادی که قوت غالب آنان برنج است، تأکید کرد: زکات فطره این دسته از مؤمنین و روزه‌داران، به ازای هر نفر مبلغ 15هزار تومان معادل 3 کیلو برنج متوسط می‌باشد.