  1. دين، حوزه، انديشه
۱۳ مرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۱۱

اعلام میزان فطریه از سوی آیت الله مکارم شیرازی

اعلام میزان فطریه از سوی آیت الله مکارم شیرازی

آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید عظام میزان فطریه را بر اساس قوت غالب گندم و برنج اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله مکارم شیرازی، درباره میزان زکات فطره اعلام کرد: اگر قوت غالب مومنین و روزه‌داران گندم باشد، می‌بایست به ازای هر نفر مبلغ 3هزار تومان معادل 3 کیلو گندم به عنوان زکات فطره پرداخت نمایند؛ البته زکات فطره ساکنین تهران به دلیل شرایط اقتصادی این منطقه و گران تر بودن گندم، مبلغ 3500 تومان می‌باشد.

حضرت ‌آیت‌الله مکارم شیرازی همچنین درباره میزان زکات فطره افرادی که قوت غالب آنان برنج  است، تأکید کرد: زکات فطره این دسته از مؤمنین و روزه‌داران، به ازای هر نفر مبلغ 15هزار تومان معادل 3 کیلو برنج متوسط می‌باشد.

کد مطلب 2109911

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