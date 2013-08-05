به گزارش خبرگزاری مهر، حسن پلارک رئیس ستاد بازسازى عتبات عالیات گفت: پروژه صحن حضرت فاطمه(س) یکى از بزرگترین پروژه‌هاى در حال اجرا در عتبات عالیات به شمار مى‌رود.

وی افزود: این پروژه تا کنون دو سال زمان برده است و امیدواریم تا چهار سال آینده به پایان برسد.

وی خاطر نشان کرد: کار در پروژه به صورت شبانه روزى و با نظارت ستاد مهندسى در سازمان اوقاف عراق ادامه دارد و تعدادی مهندس عراقى و ایرانى نیز به صورت مستمر در این پروژه فعالیت مى‌کنند.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات اظهار داشت: تاکنون 50 درصد از مراحل بتن ریزى سازه‌ها به انجام رسیده و امیدورایم بقیه بتن ریزى را طى یک‌سال آینده به انجام برسانیم، دیگر مراحل پروژه مانند برق رسانى و سیستم خنک کننده و کاشی‌کارى و آینه کارى تا دو سال آینده نیز انجام خواهد شد.

کل مساحت ساخت و ساز در صحن حضرت زهرا(س) 198 هزار متر مربع است که در طبقات مختلف برنامه ریزی شده است. از این متراژ 98 هزار متر مربع آن زیارتی و 100 هزار متر مربع آن شامل کتابخانه، موزه، مهمانخانه، آشپزخانه و بخش اداری است.

این طرح قرار است در مدت زمان 6 سال به اتمام برسد و با توجه به پیشرفت 30 درصدی، پروژه تا 4 سال دیگر به بهره‌برداری می‌رسد.

این صحن بزرگترین صحن جهان شیعه و هزینه اولیه پیش بینی شده آن 700 میلیارد تومان است.