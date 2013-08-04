بروکراسی اداری مانع سرمايه گذاري در بانه است/ توسعه عمران شهری نیازمند بسترسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، سیروان بهرامی بعد از ظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی با اعضای منتخب شورای شهر بانه در سنندج اظهار داشت: جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی نیاز مهم و ارزشمند در عمران، آبادانی و توسعه همه جانبه است که متاسفانه به دلیل بروکراسی اداری این فرصت از این شهرستان گرفته شده و فرصت ها را بسیار کم رنگ کرده است.

وی ادامه داد: اقتصاد مولفه اصلی و اساسی توسعه است که شهرستان بانه هم به دلیل وجود مرز رسمی با کشور عراق و شرایط جاذبه های گردشگری که دارد می تواند از این شرایط ایجاد شده به نفع درآمدزایی خود استفاده کند كه متاسفانه تاكنون به اندازه كافي از اين ظرفيت ها بهره برداري نشده است.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کردستان بیان کرد: مجموعه منتخب شورا می توانند با استفاده از همکاری مجموعه نخبگان استان و شهرستان بانه از فرصت ها به نفع درآمدزایی استفاده کنند و در راستاي رسيدن اين شهرستان به توسعه همه جانبه موثر باشند.

بهرامی ادامه داد: شورا برای عمران شهری در بانه که نیاز به جذب سرمایه و ایجاد بسترهای لازم و مناسب دارد تلاش بیشتری را در دستور كار قرار دهند تا نتایج بهتری از آن بگیرند.

وی با بیان اینکه شورا باید گام اساسی بردارد، عنوان کرد: داشتن عملکرد مثبت در امور انجام شده توسط شورا برای مردم و به کار بردن جدیت و حساسیت در انتخاب شهردار که مهمترین وظیفه شورا است توجه و اهتمام شود.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کردستان یادآور شد: رضایتمندی مردم از خدمات شورا مهمترین و ارزشمندترین وظیفه اعضا است که باید دنبال شود تا نتایج مثمرثمری را به دنبال داشته باشد.