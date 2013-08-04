15 هزار و 725 نفر به سازمان انتقال خون همدان مراجعه كردند

افشین محمدی در گفتگو با مهر اظهار داشت: در چهار ماهه نخست امسال چهار درصد خانمها و بيش از 95 درصد آقايان اهداكننده خون بوده اند.

وی با بیان اینکه اين آمار نشان ميدهد مشاركت خانمها در امر اهداي خون بسيار كم است، گفت: متأسفانه آمار اهداى خون زنان در كل كشور حاكى از مشاركت كم خانمها در اين امر است.

وی گفت: در اين خصوص خانمها بايد به جاى ترس به اين باوربرسند كه در زمينه اهداي خون هيچ تفاوتي با مردان ندارند چراکه در كشورهاي توسعه يافته آمار مشاركت زنان و مردان در يك سطح است.

زنان ايراني مشاركت خود در اهدای خون را افزايش دهند

وی ادامه داد: زنان ايراني نيز بايد با همراهي بيشتر در زمينه اهداي خون، مشاركت خود را افزايش دهند.

رئيس سازمان انتقال خون استان در تشريح تقسيم بندي اهدا كنندگان خون اظهار داشت: اهداكنندگان بر اساس سه شاخص مستمر، با سابقه و براي بار نخست تقسيم بندي ميشوند و افرادي كه هر سال حداقل دو بار خون اهدا ميكنند، مستمر و افرادي كه فاصله اهداي خونشان از 12 ماه بيشتر باشد، با سابقه شناخته مي شوند.

محمدى با اشاره به اينكه اهداكنندگان مستمر به دليل بهره مندي از آموز شهاي صحيح عمومي با اهداي خون همواره از سلامتي خود مطمئن هستند، گفت: در استان همدان 48 درصد اهداكنندگان خون به طور مستمر اين اقدام را انجام مي دهند، 25 درصد سابقه اهداي خون داشته و 27 درصد براي بار نخست خون داده اند.

از هر چهار نفرى كه در مراكز بيمارستانى بسترى هستند يك نفر به خون و فرآورده هاى خونى نيازمند است

وى با بيان اينكه از هر چهار نفرى كه در مراكز بيمارستانى استان همدان بسترى هستند يك نفر به خون و فرآورده هاى خونى نيازمند است، اظهار اميدوارى كرد: اهدا كنندگان در روزهاى پايانى ماه رمضان نیز مراجعه كنند و سازمان انتقال خون را از خود بدانند.

محمدى هدف سازمان انتقال خون را افزايش ضريب سلامت خون بيان كرد و در اين باره گفت: بابت هر كيسه خون 100 دلار هزينه می شود بنابراين براى نگهدارى بايد حساسيت نشان داد تا خونها خوب نگهدارى و به صورت

بهينه مصرف شود.

وى يكى ديگر از اهداف سازمان را حفظ اهدا كنندگان مستمر بيان كرد و گفت: بعد ازماه مبارك رمضان در مراسمى از 200 نفر از اهدا كنندگان مستمر با اهداى لوح تقدير، تجليل به عمل خواهد آمد.