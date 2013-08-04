خرید تضمینی 3.6 میلیون تن گندم مازاد کشاورزان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری از خرید تضمینی 3 میلیون و 600 هزار تن گندم از ابتدای فصل برداشت تاکنون خبر داد و گفت: خرید گندم مازاد تا زمانی که آنها آماده فروش باشند در 700 مرکز عرضه ادامه خواهد داشت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با قدردانی از تمامی کشاورزان زحمتکش کشورمان اظهار داشت: شرکت بازرگانی دولتی ایران مسئول خرید تمامی گندم مازاد کشاورزان است و عوامل اجرایی باید ضمن تسهیل روند فروش زارعین نسبت به صیانت از این محصول استراتژیک توجه لازم را داشته باشند.

وی افزود: بیشترین میزان خرید گندم از استان خوزستان با 700 هزار تن بوده و پس از آن استان های فارس و گلستان در رتبه های دوم و سوم فروش قرار دارند. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: با توجه به این موضوع، دولت دهم در تیرماه امسال نرخ هر کیلوگرم گندم معمولی را از 72 تومان به 800 تومان و هر کیلوگرم دروم از 750 تومان به 830 تومان افزایش داده است.

غضنفری با اشاره به پرداخت به روز وجوه گندم به کشاورزان افزود: در حال حاضر با توجه به افزایش نرخ خرید، مابه التفاوت آن تامین و پرداخت می شود.