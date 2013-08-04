به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حسینی در نشست انجمن کتابخانه های عمومی و نهضت مطالعه مفید استان البرز که ظهر یکشنبه در استانداری برگزار شد، با اشاره به تنوع فرهنگی و قومی گسترده در این استان اظهار داشت: مدیریت استان تازه تاسیس البرز در مقایسه با سایر استانها بسیار سخت تر است زیرا این استان از سلایق متعدد تشکیل شده و دارای اختلاط فرهنگی است.



وی پایین بودن برخی شاخص های فرهنگی از جمله کتابخوانی و مطالعه در این استان را به علت همین تنوع بافت قومیتی دانست و افزود: علاوه بر این کرج تا سالهای زیاد در سایه تهران قرار داشت و در چنین شرایطی شهرستانهای پیرامون تهران کمتر مورد توجه قرار گرفتند اما ارتقای ساختار اداری این منطقه به استان در رشد شاخص های مطالعه تاثیر گذار بوده است.



حسینی با بیان اینکه در سالهای پس از انقلاب در برخی زمینه ها از جمله مدرسه سازی پیشرفت خوبی داشتیم و به اشباع رسیدیم، اظهار داشت: فرهنگ سازی در هر امری مستلزم تبیلغات و اطلاع رسانی کافی است و در زمینه کتابخانه سازی نیز همین الگو را باید پیاده کنیم.



وی گفت: مساجد، تکایا و مهدیه های زیادی در سراسر کشور در شهرها و روستاها ساخته شده که وظیفه مدیران شناسایی و استفاده از ظرفیت آنها در امور فرهنگی است، اما تاکنون از این ظرفیت به خوبی استفاده نشده است.

استاندار ورود کند



حسینی جلب توجه مردم به موضوعاتی از جمله کتابخانه سازی را با استفاده از تریبون های نماز جمعه و دیگر تریبونهای عمومی در اختیار مسئولان ضروری برشمرد. و تصریح کرد: این تریبونها ظرفیت بی نظیری در ترویج فرهنگ کتابخانه سازی و جلب مشارکتهای مردمی و حمایت افراد نیکوکار دارند.



وی با بیان اینکه تا امروز هیچ یک از مراجع عظام تقلید با استفاده از بودجه شخصی اقدام به ساخت مسجد نکرده ولی کتابخانه های بزرگی ساخته اند، یادآور شد: بزرگترین کتابخانه خاورمیانه با انبوهی از کتب نفیس و نسخ خطی توسط مرحوم آیت الله مرعشی تاسیس شد.



حسینی در ادامه تشکیل ستاد اجرایی ویژه شناسایی خیران و تشکیل انجمن خیران کتابخانه ساز در شهرستانها را قطعی اعلام کرد و تصریح کرد: خواهش ما ورود مستقیم استاندار در این امر است.

در تامین منابع مالی، اصل بر مشارکتهای مردمی است



مدیرکل امور استانها و انجمن های نهاد کتابخانه های عمومی کشور با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره خیرین کتابخانه ساز استان البرز که قرار است شهریور ماه جاری برای نخستین بار در کشور برگزار شود، اظهار داشت: چنانچه این جشنواره به درستی برگزار شود، کانالی عظیم در نهادینه شدن فرهنگ کتابخانه سازی خواهد بود که ریشه اش را شما می گذارید و تنه اش رو به آسمان است.



وی در بخشی دیگر با اشاره به قانون سال 82 مجلس مبنی بر نحوه تاسیس و اداره کتابخانه های عمومی؛ کمک های دولتی، منابع مالی از محل نیم درصد شهرداریها، کمک های مردمی و حق عضویت ها را چهار منبع مالی کتابخانه های عمومی برشمرد و در عین حال تاکید کرد: در این مورد اصل بر کمک های مردمی است.

اذعان به غفلت از ظرفیت رسانه ها در فرهنگ سازی



وی با اشاره به افق چشم انداز 1404 یادآور شد: در این افق پیش بینی شده وضعیت مطالعه و کتابخوانی در ایران یک درجه بالاتر از سایر افق چشم انداز، رتبه یک منطقه و بین 15 کشور برتر دنیا در شاخص های مطالعه و کتابخوانی قرار بگیریم.



مدیرکل امور استانها و انجمن های نهاد کتابخانه های عمومی کشور در پایان ضعف این نهاد را اطلاع رسانی نامناسب دانست و اذعان داشت: ما متاسفانه در بحث ترویج فرهنگ کتابخوانی از ظرفیت رسانه ملی و سایر رسانه ها استفاده نکرده ایم.

