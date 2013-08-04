گذشت و بخشندگی انسان کار خدایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهریکشنبه در آیین جشن گلریزان در زندان مرکزی بوشهر با بیان اینکه خداوند همه عالم وجود در خدمت انسان گذاشته است افزود: وجود صفات پروردگار نزد انسان‌ها، زمینه الهی بودن انسان را فراهم می‌کند که با عملی ساختن آن صفت‌های الهی میسر می‌شود.

وی تاکید کرد: اگر انسان کرامت کند، رحمت بورزد، و بخشنده شود دارای صفت الهی می‌شود که کار خدائی کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر یکی از موثر ترین عوامل کمال انسان را خدمت به مردم دانست و تصریح کرد: کمال انسانها به‌ ویژه با رسیدگی و خدمت به کسانی‌که دارای مشکل پیچیده و بحرانی هستند میسر می‌شود که اوج آن درمشارکت در آزادی زندانیان جرائم غیر عمد محقق می‌شود.

صفایی بوشهری تاکید کرد: انسانی که که گذشت و رفع بحران کند کار خدایی انجام داده است و صف الهی پیدا می‌کند.

وی افزود: ادبیات ایران زمین که با آیات قرَآن کریم و روایت ائمه اطهار گره خورده است صفات انسانهای آن نیز الهی و در مسیر رسیدگی به انسانهاست که شرکت مردم در جشن گلریزان موید این ادعاست.

در این آیین آیت الله صفایی بوشهری، حکم آزادی 20 زندانی جرائم غیر عمد مالی به آنان واگذار کرد که زندانیان پس از دریافت حکم خود به آغوش گرم خانواده بازگشتند.