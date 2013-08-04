خدمات دولت هاي قبلي در كردستان ناديده گرفته نشود/حوزه فرهنگ نيازمند برنامه ريزي و مديريت بهتر است

حجت الاسلام محسن حيدريان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم قدرشناسي و قدرداني از خدمات صورت گرفته به مردم كشور به ويژه مردم استان كردستان از بدو پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون بيان كرد: از بدو پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون تمامي دولت ها خدمات زيادي را به مردم ارائه كرده اند و ناديده گرفتن اين اقدامات يك نوع ظلم به دولت و در نهايت به نظام اسلامي است.

وي با انتقاد از اين رويكرد كه تنها يك دولت خاص به مردم كردستان خدمت كرده و بقيه كاري نكرده اند، گفت: اين رويكرد ناپسند است و انتظار مي رود كه هم مديران دولتي و هم خود مردم نيز به اين نكته توجه داشته باشند كه هر دولتي بنا به توانمندي و وضعيت خود خدمات خوبي را به مردم ارائه كرده است و بايد قدردان اين خدمات باشيم.

مسئول نمايندگي ولي فقيه در سپاه بيت المقدس كردستان گفت: بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و با توجه به آغاز جنگ تحميلي و شرايط خاص كشور نمي توان ارزيابي از وضعيت كشور در خصوص خدمت به مردم در دهه اول پيروزي انقلاب اسلامي ارائه داد ولي بعد از آن دولت سازندگي، اصلاحات و دولت احمدي نژاد هر كدام به سهم خود اقدامات خوبي در راستاي خدمت به مردم ارائه كردند.

وي با بيان اينكه انتقاد كردن به معناي ناديده گرفتن خدمات صورت گرفته نيست، عنوان كرد: هر چند كه دولت هاي نهم و دهم هم به اندازه خود و در حوزه هاي مختلف خدمات خوبي را به مردم ارائه كردند ولي بايد به اين نكته هم اشاره كرد كه هم اكنون ضعف هاي جدي در استان به چشم مي خورد و بايد با قبول واقعيت ها در راستاي رفع اين مشكلات برنامه ريزي كرد.

همه دولت ها به اندازه توان خود به مردم خدمت كردند

حجت الاسلام حيدريان با اشاره به مباني اصلي شكل گيري نظام اسلامي گفت: نظام اسلامي بر اساس يك مباني واحد و مشخص شكل گرفته و به همين دليل در راستاي عملياتي كردن اين مباني بايد مديران و مسئولان نسبت به خدمت گزاري بهتر به مردم و همچنين تلاش براي رفع مشكلات آنها به شكل بهتري اقدام كنند.

وي با بيان اينكه در زمان دولت هاي نهم و دهم خدمات زيادي در حوزه هاي مختلف از جمله راه، مسكن و عمران شهري در بخشي از مناطق استان كردستان صورت گرفت، افزود: البته انتظار از اين دولت بيشتر بود و به همين دليل است كه امروز از سوي شماري از رسانه ها انتقاداتي صورت مي گيرد و به دليل نوع شعار دولت هم مي بايست شاهد فعاليت هاي بهتري در سطح كشور مي بوديم.

مسئول نمايندگي ولي فقيه در سپاه بيت المقدس كردستان اظهار داشت: در زمان دولت هاي نهم و هم در توسعه فضاي دانشگاهي، كمك به توسعه و عمران روستاها به ويژه در امر گازرساني به مناطق شهري و روستايي نيز اقدامات خوبي صورت گرفت ولي در كنار تمامي اين اقدامات مثبت و قابل توجه، ضعف هاي جدي نيز مشهود است و نبايد به بهانه اين خدمت رساني ها از نقاط ضعف ها چشم پوشي كرد.

سطح خدمت گزاري به مردم كردستان بايد ارتقاء يابد

وي با بيان اينكه تمامي اقدامات و خدمات صورت گرفته از سوي مديران و مسئولان در شان مردم اين ديار از نظام اسلامي نيست، گفت: رشادت ها و جانفشاني هاي مردم استان كردستان در عرصه هاي مختلف به گونه اي بوده است كه اين سطح از خدمت رساني به هيچ عنوان قابل قبول نيست و به همين دليل انتظار مي رود كه دولت بعدي ضمن رفع تمامي كاستي ها و نقاط ضعف به دنبال ارتقاء وضعيت استان كردستان در تمامي بخش ها باشد.

حجت الاسلام حيدريان به قدرشناسي مردم استان كردستان اشاره كرد و افزود: به دليل فرهنگ بالاي كردستان، مردم اين استان نيز قدرشناس هستند و به همين عنوان حتي يك اقدام كوچك مديران را فراموش نمي كنند و به دليل همين نوع فرهنگ و رفتار مردم است كه بعضي از مديران بيش از يك دهه در كردستان مديريت مي كنند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به لزوم استفاده از تمامي نيروها و ظرفيت هاي انساني كردستان در دولت آينده، عنوان كرد: انتظار جدي و اصلي مردم از دولت آينده اين است كه زمينه و فرصت را براي استفاده از تمامي نيروها و ظرفيت هاي انساني در حوزه هاي مديريتي فراهم كنند، چرا كه عملي كردن اين مهم باعث مي شود تا زمينه براي خدمت رساني بهتر به مردم در حوزه هاي مختلف فراهم شود.

دولت بعدي كمبودهاي كردستان را جبران كند

مسئول نمايندگي ولي فقيه در سپاه بيت المقدس كردستان يادآور شد: دولت بعدي بايد گام هاي اساسي را در راستاي جبران كمبودهاي استان كردستان برداشته و با اختصاص رديف هاي اعتباري جهشي در كنار برنامه ريزي بهتر فرصت هاي برابري را براي توسعه اين استان فراهم كند و در اين راستا مشاركت و همراهي اقشار مختلف مردم نيز امر لازم و ضروري به شمار مي رود.

وي به وضعيت بخش فرهنگ و لزوم توجه به اين حوزه در دولت آينده در استان كردستان اشاره كرد و افزود: فرهنگ يك حوزه بسيار حساس است و با توجه به هجمه هاي مختلف بر عليه نظام اسلامي به ويژه از استان كردستان بايد نسبت به اين مهم با حساسيت بيشتري برخورد كرد و چالش هاي فرهنگي را به موقع شناسايي كرده و براي رفع آنها برنامه ريزي كرد.

حجت الاسلام حيدريان با تاكيد بر تعامل هر چه بهتر سازمان ها و نهادهاي متولي حوزه فرهنگ در استان كردستان اظهار داشت: در زمان دولت احمدي نژاد اقدامات خوب فرهنگي از سوي شماري از دستگاه ها و ادارات متولي اين بخش اجرايي شد ولي اين اقدامات به دليل نياز جامعه از يك سو و همچنين هجمه هاي دشمن از سوي ديگر به هيچ عنوان كافي نيست و انتظار مي رود كه بخش فرهنگي در دولت آينده مورد توجه ويژه اي قرار گيرد.

عملكرد سازمان تبليغات اسلامي در بخش فرهنگ كردستان قابل تقدير است

وي با بيان اينكه در زمان دولت نهم و دهم در حوزه فرهنگي آنگونه كه نياز بود فعاليت صورت نگرفت، يادآور شد: البته سازمان تبليغات اسلامي در استان كردستان با عملكرد خوب و درخشان خود بخشي از اين كمبود را جبران كرد كه از آن جمله مي توان به ايجاد مراكز فرهنگي در اكثرشهرهاي استان اشاره كرد و در كنار اين مهم حوزه هنري و حتي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز اقدامات خوبي را اجرايي كردند.

مسئول نمايندگي ولي فقيه در سپاه بيت المقدس كردستان گفت: البته عليرغم تمامي اين اقدامات صورت گرفته حوزه فرهنگ در كردستان نيازمند برنامه ريزي و مديريت بهتر است و به همين دليل اولين انتظار از دولت بعدي اين است كه در راستاي تقويت اين بخش در دو حوزه نرم افزاري و سخت افزاري اقدامات بهتري را در دستور كار قرار داده و ضمن حمايت از نقاط قوت، زمينه را براي رفع نقاط ضعف فراهم كند.

وي با تاكيد بر لزوم احترام به جايگاه رزمندگان هشت سال دفاع مقدس به ويژه پيشمرگان مسلمان كرد اظهار داشت: هر چند كه از سوي مقام معظم رهبري طرح شهيد كاظمي براي بازنشست كردن اين عزيزان اجرايي شده است ولي انتظار ما از دولت يازدهم اين است كه براي اين قشر و لزوم حمايت هر چه بهتر از آنها برنامه هاي بهتري را در دستور كار قرار دهد.

حجت الاسلام حيدريان تلاش براي كمك به حوزه هاي اقتصادي استان كردستان را يكي ديگر از نيازهاي اين استان عنوان كرد و افزود: در اين بخش بايد فرصت و زمينه هاي لازم براي جذب سرمايه گذاري در كردستان فراهم شود تا بر اين اساس بتوان زمينه را براي ايجاد اشتغال فراهم كرده و از مهاجرت جوانان بيكار اين استان به ساير مناطق كشور جلوگيري كرد.

وي با تاكيد بر لزوم جلب مشاركت و همراهي هر چه بهتر مردم استان كردستان در عرصه هاي مختلف گفت: عليرغم تمامي توطئه هاي صورت گرفته مردم استان كردستان مشاركت خوبي در صحنه هاي سياسي از خود بر جاي گذاشته اند و به همين دليل دولت بعدي بايد با ايجاد فضاي شور و نشاط در راستاي تقويت اين بخش گام بردارد.