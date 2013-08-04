خط BRT ارومیه نیمه دوم امسال وارد فاز اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حضرت پور بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرداری ارومیه با بیان اینکه احداث این طرح در سال 87 مورد تصویب شورای عالی کشور قرار گرفته است افزود: این طرح به طول 13 کیلومتر با 14 ایستگاه از نیمه دوم امسال اجرایی می شود.

وی ادامه داد: حرکت خط نخست BRT از فلکه دریا شروع و از مسیرهای هفت تیر، ولیعصر، مدنی، ارتش، حسنی، فرهنگ و پارک استقلال عبور کرده و در سه راه ایثار توقف می کند.

حضرت پور افزود: حرکت خط دوم نیز از شهرک بهداری شروع شده و از مسیرهای شیخ تپه، کاشانی، شهید امینی، مدنی، مطهری و شهدا عبور کرده و سرو مقصد نهایی این ناوگان است.

شهردار ارومیه جلوگیری از ورود وسایط نقلیه شخصی به معابر و خیابانهای اصلی شهر را از اهداف اجرای این طرح است افزود: در صورت اجرای کامل این طرح، ترافیک موجود در ارومیه روان سازی می شود.

حضرت پور با بیان اینکه در حال حاضر 20 دستگاه اتوبوس به خط BRT اختصاص یافته است گفت: مطالعات این طرح انجام و برآورد اجرای این طرح توسط مشاور 240 میلیارد ریال اعلام شده که 80 درصد هزینه آن از طریق اعتبارات دور چهار سفر هیئت دولت به استان تامین می شود.

شهردار ارومیه در ادامه خطاب به مدیران و کارکنان شهرداری ارومیه با تاکید بر اینکه تغییر چهره شهر اقدامات جهادی می طلبد اظهارداشت: این اقدامات نیازمند تامین اعتبارات مورد نیاز است که وصول معوقات مالی یکی از راه های تامین اعتبار است.

حضرت پور افزود: در طول مدت فعالیت ام در شهرداری ارومیه نه تنها حتی یک قطعه زمین نفروخته ایم، بلکه از محل مدیریت در آمدها، 30 هکتار زمین نیز خریداری کرده و به املاک شهرداری اضافه کرده ام که طی چهار ماه اخیر مبلغی بالغ بر پانصد میلیارد تومان ارزش افزوده داشت.

شهردار ارومیه ادامه داد: یکی دیگر از راه های کسب در آمد شهرداری تا کنون مغفول قرار گرفته بود و هم اکنون به عنوان یکی از منابع در آمد کلانشهر ارومیه محسوب می شود، تغییر کار برای زمینهای پرت شهرداری به کاربری تجاری است که با حمایت مدیریت ارشد استان محقق شد.

در ادامه جلسه از مدیر عامل سازمان فناوری اطلاعات و ابوالقاسمی مدیر عامل سازمان آرامستانها با اهدای لوح تقدیر توسط شهردار ارومیه تقدیر بعمل آمد.