اجلاس پیرغلامان حسینی رخداد فرهنگی بزرگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد نجفی بعدازظهر یکشنبه در جلسه کانون مداحان گرگان افزود: اساس اين كار روشن و واضح است و ما بايد سعي كنيم در اين كار هماهنگي را به وجود بياوريم و كارهايي كه به تصويب رسيده است را به اجرا در بياوريم.

وي ادامه داد: برگزاري 10 دوره اين اجلاس در سالهاي گذشته تجربه خوبي براي ما است تا بتوانيم از اين تجربيات براي بهتر برگزار كردن اين اجلاس به كار ببريم.

محمد حسين كبير رئيس كانون مداحان استان و دبير كانون مداحان كشور درادامه اين جلسه بيان داشت: تا به حال در اين رابطه جلسات متعددي در سطح استان و در سطح كشور با افراد مختلف برگزار شده است و در اين جلسات راهكارها و پيشنهادات سازنده اي مطرح شده است.

وي افزود: در حال حاضر اين كار به صورت جدي در حال پيگيري است تا بتوانيم شاهد برزگاري اجلاسي باشكوه باشيم.

در اين جلسه علي اسدي رئيس شوراي هيئات مذهبي گرگان خواستار برگزاري انتخابات اين شورا زودتر از موعد شد تا به اين وسيله هماهنگي براي ورود به اجلاس بين المللي با جديت بيشتري صورت بگيرد.

لزوم آموزش مداحان

حجت الاسلام نورالله ولي نژاد مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان نیز بر آموزش مداحان تاكيد كرد و بيان داشت: اگر مداحان آموزش ببينند بهتر مي توانند در مجالس مردم را با آيين ها آشنا كنند و تاثير گذاري شان بيشتر است.

ولي نژاد ابراز داشت:همكاري كانون مداحان و هيئات با اين سازمان تا به حال بسيار خوب بوده است و البته اين كانون ها بايد برنامه درستي را داشته باشند تا بدانند كه چگونه براي اجلاس آماده شوند.

وي با بيان اينكه جلسات كانون مداحان بايد به صورت مرتب برگزار شود تصريح داشت: جلسات بايد در اين كانون و هيئات به صورت مرتب برگزار شود تا بتوانند برنامه هاي درستي را به سازمان ارائه كنند و ما بتوانيم در اين زمينه براي آنها و مصوباتي كه ارادئه مي كنند مجوز بگيريم.

ولي نژاد ادامه داد: البته اينگونه جلسات در شهرستان ها هنوز به صورت مرتب برگزار نمي شود كه بايد با هماهنگي يكديگر سعي كنند آنها را درست كنند.

وي با اشاره به اينكه آنچه را كه اجرا مي شود بايد تصميم جمع باشد افزود: در اينگونه جلساتي كه برگزار مي شود بايد سعي شود آنچه را كه قرار است است اجرا شود بر اساس تصميم همه جمع باشد نه بر اساس تصميم چند نفر چرا كه تصميم جمع براي ما خيلي اهميت دارد.

مدير كل تبليغات اسلامي استان گفت: در جلساتي كه در كانون مداحان و هيئات مذهبي برگزار مي شود حتما نماينده اداره کل تبليغات اسلامي استان بايد حضور داشته باشد.