کریج ریدای گزینه IOC برای ریاست وادا شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون پزشکی ورزشی، دکتر لطفعلی پورکاظمی با اعلام این خبر: کنگره وادا در شرایطی طی روزهای 24 تا 27 آبان ماه سال جاری به میزبانی ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی برگزار می‌شود که هیات اجرایی IOC پس از بررسی برنامه‌ها و شرح فعالیت سه نامزد تصدی این سمت در نهایت در نشست اخیر خود کریج ریدای(craig reedie ) از بریتانیا را به عنوان گزینه خود جهت ریاست چهار ساله بر وادا انتخاب کرد.



ریدای که از سال 1994 به عضویت IOC در آمده است در حال حاضر عنوان نایب رئیس این کمیته را برعهده دارد. وی همچنین عضو هیات موسس وادا بوده و در کمیته اجرایی وادا نیز عضویت دارد. دکتر پاتریک اسکاماش رئیس کمیسیون پزشکی کمیته بین‌المللی المپیک از بریتانیا و ادوین موسس از آمریکا دو نامزد دیگر تصدی ریاست وادا هستند.



وادا از سوی کمیته بین‌المللی المپیک راه اندازی شده و 50 درصد بودجه آن هنوز هم از سوی این کمیته تامین می‌شود. 50 درصد دیگر را نیز کشورهای عضو تقبل می‌کنند. ریاست وادا در حال حاضر بر عهده جان فاهی استرالیایی است.