صداگذاری "برف" به نیمه رسید/اولین نمایش در جشنواره فجر

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم هم اکنون توسط قاسمی در استودیو روشنا در حال صداگذاری است و تدوین آن نیز توسط حسن حسندوست به پایان رسیده است. اولین نمایش فیلم "برف" در جشنواره فجر امسال است.

این دومین همکاری مشترک رحمانی و قاسمی پس از فیلم سینمایی "پنهان" است. داستان "برف" حکایت از شرح حال یک روز از زندگی خانواده‌ای شهری است که در تدارک برگزاری مراسم خواستگاری تنها دخترشان هستند.

رویا تیموریان، افشین هاشمی، محمدرضا غفاری، آناهیتا افشار، رابعه مدنی، مینا ساداتی، شیرین یزدانبخش و میلاد کی مرام بازیگران "برف" هستند و رحمانی هنوز تصمیم قطعی برای زمان نمایش آن تا پایان مراحل فنی ندارد.

از دیگر عوامل این فیلم می‌توان به حسن حسندوست: تدوین، فرهاد کی‌نژاد: مدیر تولید، امین جعفری: مدیر فیلمبرداری، مهرداد میرکیانی: طراح گریم، یداله نجفی: صدابردار، ویدا روشنی: طراح صحنه و لباس، محسن کلکو: عکس و منصور میرشکاری: دستیار کارگردان و برنامه‌ریز اشاره کرد.

فیلم‌های سینمایی "پنهان" و "دیگری" از ساخته‌های قبلی مهدی رحمانی تا کنون موفق به حضورهای متعدد در جشنواره‌های بین‌المللی و کسب جوایز مختلف شده‌اند.