سخت ترین چالش کامران دانشجو و احمدی نژاد/ قیمت کفشهای دانشجو و نقش خبرنگاران در کنکور دکتری

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو شب گذشته با دعوت از خبرنگاران آموزش عالی، علاوه بر شنیدن انتقادات و پیشنهاداتشان، به برخی سئوالات آنان پاسخ داد و خود نیز مطالبی را مطرح کرد.

برخی خبرنگاران از عدم نپذیرفتن دعوت کامران دانشجو برای حضور در رسانه شان، چربیدن سبقه سیاسی بر سبقه علمی کامران دانشجو، نقد عملکرد روابط عمومی این وزارتخانه طی چهار سال گذشته، بی پاسخ بودن برخی مسئولان در حوزه های معاونتی مطالبی را با کامران دانشجو در میان گذاشتند.

وزیر علوم ابتدا با تبریک روز خبرنگار و فرا رسیدن ایام عید فطر، یاد و خاطره شهید محمود صارمی را گرامی داشت.

کامران دانشجو در پاسخ به برخی انتقادات از روابط عمومی وزارت علوم و در خصوص جمله یک خبرنگار که گفته بود پایان فعالیت مسئولان در وزارت علوم فرا رسیده است، گفت: این انتهای فعالیت نیست بلکه انتهای مسئولیت است، مسئولیتمان در این حوزه به اتمام می رسد اما فعالیتمان ادامه دار است.

وی درباره مسئولیت بعدی خود با تاکید بر اینکه به دانشگاه بر می گردد، اعلام کرد که مسئولیت کلاس درسش را بر عهده خواهد گرفت.

سخت ترین چالش بین کامران دانشجو و احمدی نژاد

وزیر علوم همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره مهمترین چالشی که با رئیس جمهور طی این چهار سال داشته و درباره برنامه هایی که در وزارت علوم عملیاتی کرده، گفت: تمام برنامه هایی که در این چهار سال اجرا کردم بر اساس برنامه های ارائه شده ام در مجلس شورای اسلامی، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین برنامه پنجم توسعه بوده و به چیزی خارج از این چارچوب عمل نمی کردم. درباره مهمترین چالشم با رئیس جمهور باید بگویم که دوستی و رفاقتم با وی و حجب و حیایی که هر دو طرف مجبور بودیم بر اساس این دوستی در قبال هم رعایت کنیم، سخت ترین چالش ما بود.

خبرنگاری با تشکر از اقدامات وزیر علوم، به بیان خاطره ای از قیمت کفش کامران دانشجو پرداخت، به گفته این خبرنگار در یک جلسه شورای عالی ایرانیان فردی غیرایرانی اذعان کرده بود که کامران دانشجو خوش لباس ترین فرد جلسه است و حتی قیمت کفش وی را هم به خبرنگار مذکور اعلام کرده بود.

دانشجو در این باره، گفت: من همیشه سعی می کنم در رفتار، پوشش، ادب و آداب مرتب باشم اما گاهی اوقات هم نمی شود دیگر.

کنایه زدم اما به سخره نگرفتم

وی در پاسخ به انتقاد یکی از خبرنگاران که وزیر علوم گاهی اوقات افراد را به سخره می گیرد و چربش سبقه سیاسی اش بر سبقه علمی، تصریح کرد: من هیچ کسی را به سخره نگرفتم و چنین جراتی را به خودم نمی دهم کسی را به سخره بگیرم، شاید کنایه بزنم اما سخره نه، اما باید درباره سبقه سیاسی خودم بگویم که اصلاً به سبقه علمی من چربش ندارد و سعی کردم این موضوع را طی دو هفته گذشته تببین کنم. پیشرفتهای علمی وزارت علوم نشان می دهد سبقه علمی من بیش از سبقه سیاسی ام است.

وی ادامه داد: از اینکه سیاسی باشم هیچ ابایی ندارم، من سیاست را می فهمم اما اهل سیاست بازی نیستم ولی سعی می کنم سیاست را خوب بفهمم و به موقع اجرا کنم.

کامران دانشجو در پاسخ به انتقاد خبرنگاری مبنی بر در دسترس نبودن برخی مسئولان وزارت علوم در مواقع ضروری مثل خبر انتشار نامه رئیس جمهور مبنی بر برکناری روسای دانشگاههای تهران و تربیت مدرس، گفت: من آن روزها تصمیم گرفتم در دسترس نباشم چون فکر می کردم صلاح مملکت در این نیست، گاهی اوقات آدم وقتی می خواهد صحبت کند ابتدا باید اجازه دهد مطلب خودش را نشان دهد بعد اعلام نظر کند، برای همین همیشه بهترین حرف صحیح ترین حرف نیست، گاهی اوقات شاید لازم باشد با تامل بیشتری موضوعی را مطرح کرد.

دیدگاههای انتقادی خبرنگاران برای ما شیرین بود

به گزارش مهر، کامران دانشجو در بخش دیگری از سخنانش به بیان مطالبی پرداخت و گفت: در دولت دهم، شما خبرنگاران در جلسات، سفرها، برنامه ها همراه ما بودید و هر جا ما بودیم شما هم بودید و فعالیتهای ما را در پیشگاه مردم قرار دادید، از شما واقعاً تشکر می کنم، طرح دیدگاههای انتقاداتی شما حتی اگر نیش و نوش بود برای ما شیرین بود، در روند مسیر اشکالاتی بر من گرفته می شد که دادن اطلاعات کارشناسی خبرنگاران به تصمیم سازیهای ما در همه ابعاد کمک می کرد.

وی ادامه داد: آن چیزی را که شما می گفتید اجرا نمی کردیم اما در تصمیم گیری کمکمان کردید و تاثیر مثبتی در پویایی آموزش عالی داشتید، حتی ایرادات آزمون نیمه متمرکز دکتری در مراحل اول و دوم با کمک شما خبرنگاران برطرف شد و ما آزمون را تخصصی تر و به عدالت آموزشی با کمک نقدی که رسانه ها داشتند، نزدیک تر کردیم.

وزیر علوم با دفاع از پیشرفت علمی دانشگاههای کشور به دو دانشگاه تهران و تربیت مدرس اشاره کرد و گفت: دو دانشگاه تهران در علم مواد، همین دانشگاهی که برایش حاشیه درست می کردند، جز یک درصد دانشگاههای برتر جهان و دانشگاه تربیت مدرس در شیمی جز یک درصد دانشگاههای برتر جهان قرار گرفتند، اما اینکه چرا تنها از این دو دانشگاه نام بردم شما خبرنگاران دلیل من را بهتر می دانید.

کامران دانشجو درباره جشنواره ای که وزارت علوم هر ساله برای خبرنگاران آموزش عالی برگزار می کرد، گفت: فکر می کنم برگزاری این جشنواره باید ادامه داشته باشد، ما چهار دوره آن را برگزار کردیم و همدلی و دوستی بیشتری بین وزارت علوم و خبرنگاران ایجاد شد.

به وزیر بعدی کمک کنید

وزیر علوم به خبرنگاران تاکید کرد: به هر فردی که بعد از من مسئولیت وزارت علوم را بر عهده گرفت، کمک کنید و وظیفه همه ما این است که به دولت جدید کمک کنیم. نیازهای علمی کشور را برجسته و احصا کنید تا گره های مملکت گشوده شود.

ژورنالیسم علمی را گسترش دهید

کامران دانشجو به یک توصیه در پایان اشاره کرد و اظهار داشت: اسمش را هر چه می خواهید بگذارید اما ژورنالیسم علمی را در حوزه آموزش عالی گسترش دهید، این برای کشور مهم است و ثمره خواهد داشت.

به گزارش مهر، وزیر علوم دولت دهم بار دیگر از همه خبرنگاران آموزش تشکر و بابت تمام ناراحتیها، گله ها و انتقاداتی که رسانه ها در این چهار سال داشتند عذر خواهی کرد.

وی سپس برای آخرین بار، با خبرنگاران عکس یادگاری انداخت.