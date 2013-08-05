ابراز امیدواری روحانی به آغاز دوران جديد روابط ايران و جهان 

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحاني عصر شنبه در ديدار آصف علي زرداري رييس جمهور پاکستان، ضمن ابراز خرسندي از اينکه اولين ديدار خارجي وي با رييس دولت و کشور دوست و برادر پاکستان انجام مي شود، گفت: اميدوارم دوران جديدي از روابط و مناسبات حسنه و دوستانه بين ايران و همه کشورهاي جهان به ويژه همسايگان آغاز شود.

روحاني با اشاره به اينکه روابط ايران و پاکستان همواره مطلوب و رو به گسترش بوده است، افزود: مردم ايران علاقه و محبت خاصي به ملت دوست و برادر پاکستان دارند و اين روابط دوستانه در نزديکي و اشتراکات فرهنگي، اخلاقي و تاريخي بين دو ملت ريشه دارد.

رييس جمهور اظهار داشت: روابط اقتصادي تهران و اسلام آباد نيز همواره رو به گسترش بوده و پروژه مشترک احداث خط لوله گاز مي تواند تاثير بسزايي در ارتقاي سطح همکاري ها و روابط اقتصادي دو کشور و تعميق همبستگي هاي دو جانبه داشته باشد.

روحاني تصريح کرد: اميدوارم پروژه خط لوله بين ايران و پاکستان هر چه سريع تر تکميل شود.

آصف علي زرداري رييس جمهوري اسلامي پاکستان نيز در اين ديدار با بيان اينکه روابط کشورش با جمهوري اسلامي ايران هميشه مثبت و رو به جلو بوده است، گفت: سطح روابط تهران و اسلام آباد همواره فارغ از رخدادها و تحولات بين المللي ارتقا خواهد يافت.

زرداري ضمن تاکيد بر اينکه همه توافقنامه هاي منعقد شده بين تهران و اسلام آباد براي کشورش محترم است، خاطرنشان کرد: در دوره انتقالي و برگزاري انتخابات سرعت اجراي پروژه خط لوله کاهش يافت که اين مسئله با استقرار دولت جديد مرتفع خواهد شد.

رييس جمهور پاکستان براي شرکت در مراسم تحليف دکتر روحاني که عصر فردا (يکشنبه) در مجلس شوراي اسلامي برگزار مي شود، به ايران سفر کرده است.