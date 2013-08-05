فنی و حرفه ای با ارائه آموزش های مهارتی نقش مؤثری در کاهش میزان بیکاری جامعه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول شمشادي صبح دوشنبه در جمع کارشناسان فنی و حرفه ای رشت افزود: موضوع بیکاری یکی از مهمترین مسائل و مشکلات امروز كشور است.

وی همچنین فقدان مهارت های مورد نیاز بازار کار از سوی جویندگان کار را یکی از دلائل بیکاری در کشور دانست و افزود: فنی و حرفه ای به سبب انعطاف پذیری نشات گرفته از خصیصه های بازار کار، اوضاع اقتصادی کشور و نیز به دلیل آموزش و ایجاد مهارت های لازم در افراد برای توانایی در احراز مشاغل، نقش به سزایی در اشتغال دارد.

مدیرکل فنی و حرفه ای گیلان گفت: این آموزش ها هم مهارت های خاص مورد نیاز صنعت و هم مهارت های عمومی بازار کار را فراهم می سازد و همچنین برای شاغلانی که به دلیل تغییرات تکنولوژی دچار کاهش کارایی می شوند امکان به روز شدن و تکمیل مهارت را فراهم می کند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه آموزش هاي مهارتي ابزاری برای مقابله با بیکاری است، افزود: خصیصه این آموزش ها نوعی پرورش " کارآفرین" است به این معنی که افراد پس از کسب مهارت و تخصص دانش فنی ، قادر خواهند بود که فرصت های شغلی مناسبی را به دست آورند یا در نهایت فرصت شغلی ایجاد كنند.

شمشادی تصریح کرد: آموزش از نقش و تاثیرگذاری اقتصادی- اجتماعی مهمی برخوردار است چرا که معرف نوع مهمی از سرمایه گذاری در منابع انسانی است و با فراهم کردن زمینه های ارتقای دانش، نگرش ها و مهارت های مورد نیاز بازار کار و اشتغال در زمینه های مختلف به توسعه اقتصادی کمک می کند.

وی عنوان کرد: آموزش ها فنی و حرفه ای به عنوان یکی از عناصر کلیدی براي تحقق پیشرفت های اقتصادی محسوب و از جمله عوامل موثر در موفقیت کشورهای توسعه یافته تلقی شود.

مدیرکل فنی و حرفه ای گیلان اظهارداشت: یکی از اولویت های مهم در سرمایه گذاری های آموزشی در تمامی جوامع صنعتی، توسعه و گسترش آموزش های مهارتی است.

وی یادآورشد: در شرایط کنونی توسعه آموزش های صحیح فنی و حرفه ای یکی از مهمترین راه اشتغالزایی اصولی و رفع معضل بیکاری در جامعه است.