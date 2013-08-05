مرغداران كشتار مرغ را در 42 روزگي انجام دهند

محمدسعيد حكيمي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: براي بهره برداري بهتر از ظرفيت توليد و ارتقا سطح كمي و كيفي گوشت مرغ و كاهش بيماري و تلفات، بهتر از كشتار مرغها در 42 روزگي آنها انجام شود.

وي افزود: كشتار 42 روزه مرغ يكي از طرح هاي دامپزشكي است و لازم است مرغداران در اين زمينه همكاري لازم را با دامپزشكي به عمل آورد.

حكيمي همچنين از جوجه ريزي در مرغداري هاي يزد خبر داد و بيان كرد: 9 ميليون جوجه ريزي در مرغداري هاي يزد انجام شده است.

وي عنوان كرد: با فعال شدن سامانه پایش و مراقبت از بیماری های طیور، کلیه مراحل پرورشی اعم از جوجه ریزی، واکسیناسیون، بروز بیماری و درمان در این سامانه ثبت و آناليز می شود.

حکیمی ادامه داد: گوشت مرغ به عنوان گوشت سفید، یکی از اقلام پرمصرف خانوارها محسوب شده و رعایت نکات بهداشتی و قرنطینه ای، علاوه بر تامین اصولی این نیازمندی می تواند نقش مهمی در افزایش تولید و جلوگیری از ضررهای اقتصادی ناشی از عدم رعایت این نکات و در نتیجه بروز بیماری های فراگیر و مرگ و میر بالا در سطح مرغداری ها شود.

وی از مرغداران خواست: با رعایت دقیق دستورالعمل های سازمان دامپزشکی در کلیه مراحل پرورش اعم از خرید جوجه، حمل و نقل جوجه ها، ایجاد سالن های پرورش بهداشتی، واکسیناسیون و درمان جوجه ها، علاوه بر تضمین موفقیت فعالیت اقتصادی خود، در تهیه گوشت مرغ سالم، با کیفیت و بهداشتی برای مصرف عموم مردم سهیم باشند.