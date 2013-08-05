آفریقای جنوبی به دنبال بهبود روابط با جمهوری اسلامی است/ احتمال از سرگیری خرید نفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت "بیزنس دِی لایو" آفریقای جنوبی، میت نکوآنا ماشابانه گفت: "ما هیچ گاه دستِ یاری ملت و دولت ایران به مردم آفریقای جنوبی در مبارزه با رژیم آپارتاید را فراموش نخواهیم کرد."

وی که برای شرکت در مراسم تحلیف ریاست جمهوری به تهران سفر کرده است با تاکید بر بهبود مراودات میان دو کشور، این احتمال را به وجود آورد که آفریقای جنوبی خرید نفت خود را از سر بگیرد.

بر اساس گزارش‎هایی که در ماه ژون، آفریقای جنوبی برای جلوگیری از تحریم‎های مالی آمریکا و در راستای تحریم‎های اتحادیه اروپا، خرید نفت خود را به صورت کامل قطع کرده بود.

جان کری، وزیر خارجه آمریکا در آن زمان از تمدید 180 روزه مستثنا شدنِ آفریقای جنوبی، چین، هند، مالزی، کره جنوبی، سنگاپور، سریلانکا، ترکیه و تایوان به دلیل "کاهش قابل توجه" یا قطع کامل واردات نفت از ایران، خبر داده بود. بر اساس گزارش فوق، این سومین بار بود که آفریقای جنوبی شامل این استثنا می شد.

ایران عضو ناظر در اتحادیه آفریقا (AU) است و در کنار هند، ژاپن، چین، برخی کشورهای آمریکای جنوبی و ترکیه به عنوان شرکای راهبردی محسوب می شوند.

سال گذشته، جاکوب زوما -رئیس جمهور- نسبت به افزایش روابط دو جانبه با ایران تاکید کرده بود.