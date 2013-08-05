فقط 10 درصد طرح تفصیلی نیازمند تدقیق بود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید پاکساز با اشاره به اقدامات انجام شده در سال اول اجرای طرح تفصیلی گفت : در سال اول اجرای این طرح همه تلاش ها انجام شد تا موارد حیاتی و مشکلات فنی طرح شناسایی وبرطرف شود و با وجود آن که طرح در بسیاری از موارد موفق بود اما در پاره ای مشکلاتی وجود داشت و موجب نارضایتی شهروندان شده بود.

وی افزود : پهنه ها در گذرهای کم که به صورت کار و فعالیت یا مختلط تعریف شده بود و اصلا قابلیت این کاربری ها را نداشت از جمله این مشکلات بود و مردم نیز نارضایتی داشتند ، چراکه نه در این فضاها می توانستند کاربری کار و فعالیت داشته باشند و نه شهرداری می توانست جز این کاربری ها پروانه بدهد .

مدیر کل شهرسازی و طرح های شهری شهرداری تهران تصریح کرد : این موارد به عنوان مشکلات طرح در سال اول اجرا شناسایی شد ودر این راستا پهنه ها طبقه بندی شده و پس از ارائه به کمیسیون ماده 5 تدقیق شدند.

وی خاطر نشان کرد : همچنین برخی ضوابط که دچار مشکل بودند نیز شناسایی و مورد اصلاح و تدقیق قرار گرفت و زیر پهنه ها و تعاریف جدیدی نیز به این طرح اضافه شد .

پاکساز در ادامه افزود : با توجه به این که این طرح باید برای شبکه ها تعیین تکلیف می کرد در این زمینه نیز وضع موجود و سابقه گذرها بررسی شدند و حدود 2700 مغایرت که در شبکه بندی ها وجود داشت نیز شناسایی و برطرف شد.

وی با بیان اینکه در سال اول اجرا مشکلات طرح شناسایی شده است ، گفت : هم اکنون در سال دوم اجرای طرح هستیم و مرحله تدقیق انجام شده است و در این سال کیفی سازی طرح تفصیلی به عنوان اولویت دنبال می شود.

پاکساز با اشاره به اقداماتی که در سال جاری در زمینه طرح تفصیلی انجام می شود، افزود: به دنیال آن هستیم تا در سال دوم اجرای طرح ، خدمات به درستی تعریف و اجرا شوند و کیفیت شبکه ها ، طرح های هم پیوند با طرح تفصیلی و خدمات ارتقا یابد تا با ابزارطرح تفصیلی موضوع کیفیت به خوبی به شهروندان عرضه شود.

مدیر کل شهرسازی و طرح های شهری شهرداری تهران تصریح کرد : در این زمینه همه منابع مور نیاز اعم از نرم افزارها و سخت افزار و هر انچه که مورد نیاز بوده تجهیز شده است.

به گفته وی ، در سال اول اجرای طرح تفصیلی فقط 10 درصد طرح دچار تغییر شد و مورد تدقیق قرار گرفت و به تناوب ، شناسایی مشکلات در طول اجرای طرح انجام می شود تا درکنار کیفی سازی سایر مشکلات احتمالی نیز برطرف شود.