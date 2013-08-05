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۱۴ مرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۰۰

فقط 10 درصد طرح تفصیلی نیازمند تدقیق بود

فقط 10 درصد طرح تفصیلی نیازمند تدقیق بود

مدیر کل شهرسازی و طرح های شهرداری شهرداری تهران با بیان اینکه طرح تفصیلی در بسیاری از موارد موفق عمل کرده است، گفت: در سال اول اجرای طرح تفصیلی فقط 10 درصد این طرح دچار تغییر شد و مورد تدقیق قرار گرفت و به تناوب، شناسایی و رفع مشکلات در طول اجرای طرح انجام می شود تا درکنار کیفی سازی، این طرح با موفقیت در همه زمینه ها اجرا شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید پاکساز با اشاره به اقدامات انجام شده در سال اول اجرای طرح تفصیلی گفت : در سال اول اجرای این طرح همه تلاش ها انجام شد تا موارد حیاتی و مشکلات فنی طرح شناسایی وبرطرف شود و با وجود آن که طرح در بسیاری از موارد موفق بود اما در پاره ای مشکلاتی وجود داشت و موجب نارضایتی شهروندان شده بود.

وی افزود : پهنه ها در گذرهای کم که به صورت کار و فعالیت یا مختلط تعریف شده بود و اصلا قابلیت این کاربری ها را نداشت از جمله این مشکلات بود و مردم نیز نارضایتی داشتند ، چراکه نه در این فضاها می توانستند کاربری کار و فعالیت داشته باشند و نه شهرداری می توانست جز این کاربری ها پروانه بدهد .

مدیر کل شهرسازی و طرح های شهری شهرداری تهران تصریح کرد : این موارد به عنوان مشکلات طرح در سال اول اجرا شناسایی شد ودر این راستا پهنه ها طبقه بندی شده و پس از ارائه به کمیسیون ماده 5 تدقیق شدند.

وی خاطر نشان کرد : همچنین برخی ضوابط که دچار مشکل بودند نیز شناسایی و مورد اصلاح و تدقیق قرار گرفت و زیر پهنه ها و تعاریف جدیدی نیز به  این طرح اضافه شد .

پاکساز در ادامه افزود : با توجه به این که این طرح باید برای شبکه ها تعیین تکلیف می کرد در این زمینه نیز وضع موجود و سابقه گذرها بررسی شدند و حدود 2700 مغایرت که در شبکه بندی ها وجود داشت نیز شناسایی و برطرف شد.

وی با بیان اینکه در سال اول اجرا مشکلات طرح شناسایی شده است ، گفت : هم اکنون در سال دوم اجرای طرح هستیم و مرحله تدقیق انجام شده است و در این سال کیفی سازی طرح تفصیلی به عنوان اولویت دنبال می شود.

پاکساز با اشاره به اقداماتی که در سال جاری در زمینه طرح تفصیلی انجام می شود، افزود: به دنیال آن هستیم تا در سال دوم اجرای طرح ، خدمات به درستی تعریف و اجرا شوند و کیفیت شبکه ها ، طرح های هم پیوند با طرح تفصیلی و خدمات ارتقا یابد تا با ابزارطرح تفصیلی موضوع کیفیت به خوبی به شهروندان عرضه شود.

مدیر کل شهرسازی و طرح های شهری شهرداری تهران تصریح کرد : در این زمینه همه منابع مور نیاز اعم از نرم افزارها و سخت افزار و هر انچه که مورد نیاز بوده تجهیز شده است.

به گفته وی ، در سال اول اجرای طرح تفصیلی فقط 10 درصد طرح دچار تغییر شد و مورد  تدقیق قرار گرفت و به تناوب ، شناسایی مشکلات در طول اجرای طرح انجام می شود تا  درکنار کیفی سازی سایر مشکلات احتمالی نیز برطرف شود.

کد مطلب 2110434

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