به گزارش خبرنگار مهر، حجت فلاحتي ظهر دوشنبه در جلسه هم انديشي هنرمندان مروست اظهار داشت: هنرمندان مروست تقريبا در همه رشته هاي هنري فعال هستند و آثار بسيار خوبي نيز ارائه داده اند اما تاكنون ساماندهي نشده اند.

وي افزود: اين عدم ساماندهي سبب شده تا نتوان براي آنها و ارتقاي فعاليت ها و معرفي آنها برنامه ريزي كرد.

فلاحتي، هدف از برگزاری این جلسه هم اندیشی را ساماندهی هنرمندان مروستی دانست و گفت: قرار است بعد از شناخت جامع از هنرمندان، دوره های آموزشی آغاز شود.

وي بيان كرد: برای آغاز کار قرار است دوره های آموزشی تئاتر و نویسندگی برگزار شود زيرا تئاتر بخش های مختلفی از جمله بازیگری، نمایشنامه نویسی، طراحی دکور و ... دارد و لازم است در این زمینه کار شود.

فلاحتي يادآور شد: خانم توانگر، هنرمند شاخص عرصه تئاتر براي مربيگري اين دوره ها انتخاب شده است.

توانگر، مربي دوره آموزشي تئاتر نيز در اين نشست اظهار داشت: استعدادهای بسیار خوبی در مروست وجود دارد که باید با برگزاري دوره های آموزشی تقویت شود به همين منظور قرار است دوره‌های تئاتر در دو بخش تئوری و عملی آغاز شود و به صورت فشرده تا پایان تابستان ادامه یابد.

وی گفت: بعد از مرحله تئوری، هنرجویان با توجه به استعدادهاي خود در بخش های مختلف دسته بندی می شوند و برای شروع کار عملی قرار است این دوره ها با نمایش نامه خوانی به صورت ماهانه استمرار پیدا کند.

توانگر همچنین گفت: قرار است یک کار تعزیه صحنه ای نمایشی برای دهه اول محرم نیز آماده کنند.

وي افزود: هنرمندان علاقمند به شركت در دوره هاي ياد شده مي توانند به خانه فرهنگ و هنر مروست مراجعه کنند.

توانگر اظهار اميدواري كرد: با برگزاري چنين دوره هايي بتوان به ارتقاي سطح كار هنرمندان مروست كمك و استعدادهاي آنها را شناسايي كرد.