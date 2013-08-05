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۱۴ مرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۰۹

فلاحتي:

هنرمندان مروست ساماندهي نشده‌اند/ استعدادها هرز مي‌رود

هنرمندان مروست ساماندهي نشده‌اند/ استعدادها هرز مي‌رود

خاتم - خبرگزاري مهر: نماينده مسئول خانه فرهنگ و هنر مروست گفت: در شهر مروست به عنوان مركز شهرستان خاتم، هنرمندان بسياري وجود دارند اما تاكنون هيچ ساماندهي براي آنها صورت نگرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت فلاحتي ظهر دوشنبه در جلسه هم انديشي هنرمندان مروست اظهار داشت: هنرمندان مروست تقريبا در همه رشته هاي هنري فعال هستند و آثار بسيار خوبي نيز ارائه داده اند اما تاكنون ساماندهي نشده اند.

وي افزود: اين عدم ساماندهي سبب شده تا نتوان براي آنها و ارتقاي فعاليت ها و معرفي آنها برنامه ريزي كرد.

فلاحتي، هدف از برگزاری این جلسه هم اندیشی را ساماندهی هنرمندان مروستی دانست و گفت: قرار است بعد از شناخت جامع از هنرمندان، دوره های آموزشی آغاز شود.

وي بيان كرد: برای آغاز کار قرار است دوره های آموزشی تئاتر و نویسندگی برگزار شود زيرا تئاتر بخش های مختلفی از جمله بازیگری، نمایشنامه نویسی، طراحی دکور و ... دارد و لازم است در این زمینه کار شود.

فلاحتي يادآور شد: خانم توانگر، هنرمند شاخص عرصه تئاتر براي مربيگري اين دوره ها انتخاب شده است.

توانگر، مربي دوره آموزشي تئاتر نيز در اين نشست اظهار داشت: استعدادهای بسیار خوبی در مروست وجود دارد که باید با برگزاري دوره های آموزشی تقویت شود به همين منظور قرار است دوره‌های تئاتر در دو بخش تئوری و عملی آغاز شود و به صورت فشرده تا پایان تابستان ادامه یابد.

وی گفت: بعد از مرحله تئوری، هنرجویان با توجه به استعدادهاي خود در بخش های مختلف دسته بندی می شوند و برای شروع کار عملی قرار است این دوره ها با نمایش نامه خوانی به صورت ماهانه استمرار پیدا کند.

توانگر همچنین گفت: قرار است یک کار تعزیه صحنه ای نمایشی برای دهه اول محرم نیز آماده کنند.

وي افزود: هنرمندان علاقمند به شركت در دوره هاي ياد شده مي توانند به خانه فرهنگ و هنر مروست مراجعه کنند.

توانگر اظهار اميدواري كرد: با برگزاري چنين دوره هايي بتوان به ارتقاي سطح كار هنرمندان مروست كمك و استعدادهاي آنها را شناسايي كرد.

کد مطلب 2110544

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